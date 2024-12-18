تأجيل عودة رائدي فضاء ناسا العالقين إلى الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس، أنه تم تمديد مهمة رائدي الفضاء العالقين التابعين للوكالة مجدداً، وهو ما يعني أنهما لن يعودا إلى الأرض حتى الربيع، وذلك بعد 10 أشهر من إطلاقهما إلى المدار على متن كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج.

وكان طيارا الاختبار بوتش ويلمور وسوني ويليامز، قد خططا للبقاء هناك لمدة أسبوع فقط عندما انطلقا في 5 يونيو الماضي في أول رحلة لرائد فضاء من بوينج إلى محطة الفضاء الدولية.



وتم تمديد مهمتهما من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر بعد أن قررت ناسا عودة كبسولة ستارلاينر التي تعاني من مشاكل فارغة في سبتمبرالماضي.. ولن يعودا حتى نهاية مارس أو حتى أبريل 2025 ، بسبب التأخير في إطلاق بدائلهما، وفقا لوكالة ناسا.





وذكرت الوكالة أنه يجب إطلاق طاقم جديد قبل أن يتمكن ويلمور وويليامز من العودة، وقد تم تأجيل المهمة التالية لأكثر من شهر.