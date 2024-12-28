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التعليم والمعرفة

أعمال عبد الرحمن رحول.. تأملات فلسفية وجمالية

من أعمال عبد الرحمن رحول (من المصدر)
29 ديسمبر 2024 02:00

محمد نجيم (الرباط)
يعرض الفنان التشكيلي المغربي عبد الرحمن رحول بمدينة الدار البيضاء، أعماله الفنية التي أنجزها خلال حياته الفنية الطويلة التي تتجاوز ستة عقود من الزمن، ضمن معرض استعادي يتضمن أعماله في النحت والصباغة والسيراميك، والتي تكشف عن ذاكرة فنية وتأملات فلسفية وجمالية وتنصهر فيها انسيابية الألوان والأشكال والموسيقى والشاعرية، وكلها تؤكد مكانته كواحد من كبار التشكيليين المغاربة والعرب، ففي بعض منحوتاته نرى الفنان يستحضر شخوصاً وأطيافاً هندسية ووجوهاً تتأمل في الفراغ اللا محدود.
تعبير متناغم
عبد الرحمن رحول الذي درس الفن في مدرسة الفنون الجميلة بمدينة الدار البيضاء عام 1962، يجمع بين ما هو موروث حضاري وبين ما هو مولود من الرغبة في التجديد والتطوير.. أي بين ما هو علمي يضبط أسس البناء الشكلي في العمل الإبداعي وما هو علمي في رصد معطيات المنظور من الأشياء بواسطة النظرة الثاقبة لمفهوم الجمال والتي تعكس اهتمام الذات ورغبتها في تحريك المتجمد وتحويل المتخيل إلى تراكيب ملموسة وأنماط تجسيدية قابلة لإحداث تحولات جمالية في شكل وباطن الأنماط، إنه كما يصفه محمد زفزاف في كتيب المعرض، بأنه يجمع بين النحت والخزف وتسخير العناصر المهيأة لطبيعة كينونة الأرض والمتوفرة بشكل من أشكال مخاضات التجاذب والتفاعل بين الطبيعة والإنسان لخلق الامتداد المكون لفضاء التجانس الحسي والجمالي والتعايش البيئي، من خلال استحضار المقدرات التقنية على إفراز أوجه التعبير المتناغم الذي يعكس في واقع الأمر، قدر سيطرته على نسج نماذج وعينات تشكيلية متفردة بكل دلالاتها وإيحاءاتها وإيماءاتها المستمدة أصلاً وبالضرورة من قناعته واختياره لأسلوب ولغة الحوار.

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المضيء والمعتم
أما الناقد الجمالي بنيونس عميروش فيرى أن الضوء يتخذ قطب الرحى في التوزيع الكروماتيكي، فعند الفنان رحول تتداخل وتتراكب المفردات المعمارية المختزلة (مربع، مستطيل، دائرة، مخروط، هرم) عبر تضادات متباينة بين درجات المضيء والمعتم باعتماد فصيلة ألوان أحادية أو متقاربة وأحياناً أخرى متكاملة، بينما يتصاعد اللعب بالدرجات الضوئية في المعالجة اللونية التي أمست محورية أكثر فأكثر في أعماله الأخيرة التي استحالت فيها الأشكال الهندسية البسيطة والمتداخلة فيما بينها، مختصرة في المستطيلات والمربعات والدوائر والخطوط العريضة باعتبارها شرائط للتغطية والإبقاء، هنا استعار رحول أداة المهندس الأساسية «المسطرة» لتتبنى هيكلة اللوحة بالمستقيمات فقط، فيما أصبح الهاجس الرئيس منكباً على دوزنة النور للدفع بالتضادات المتفاوتة إلى تيسير شريان الشفافية المنبعثة شرقاً وغرباً، ما يثير العين بالشاكلة التي تستقبل فيه ضرباً من ضروب الفن الحركي.
حنين الطفولة
الفنان عبد الرحمن رحول يخرج من نمطية الأعمال الفنية المشهدية المعروضة، معمقاً البحث الجمالي عن دوائر الفرح بالعلائق الإنسانية، وعن مسارات الابتهاج بالطبيعة والحب، وهذا ما يفسر تماهي الكائنات مع البناءات المعمارية في لوحاته ومنحوتاته المعروضة، وكلها فضاءات حنين إلى زمن الطفولة الملازم لأي كائن بوصفها مرجعيته الوجودية التي يستعيد من خلالها وعبرها عالمه المفقود عله يتغلب على وطأة الراهن الثقيلة.

الفن التشكيلي
الثقافة
الدار البيضاء
المغرب
النحت
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