الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كتاب يحتفي بـ«حمد خليفة أبو شهاب.. سيرته وآثاره»

غلاف الكتاب
3 يناير 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«العويس الثقافية».. 40 نشاطاً نوعياً خلال 2024
«أدب الطفل في الإمارات».. كتاب جديد

صدر مؤخراً كتاب «حمد خليفة أبو شهاب.. سيرته وآثاره»، من تأليف الكاتب محمد عبدالله نور الدين، والصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث يتطرق الكتاب إلى تفاصيل نشأة الشاعر الراحل أبو شهاب في إمارة عجمان، متطرقاً إلى الجانب التعليمي، وبداية دراسته عند المطوع، وكيف تعلم بدايات الخط على يد بعض المطاوعة، وبعد ذلك تطرق إلى علاقته بالشعر ثم تطرق المؤلف إلى الجهود التي بذلها أبوشهاب في رحلات بحثه عن لقمة العيش وكيف بدأ بالتجارة في الكويت، وبعد ذلك بالدمام ثم عودته إلى عجمان وزواجه، وانتقاله إلى دبي.
يقول المؤلف محمد نور الدين لـ «الاتحاد»: ذكرت في الكتاب مجموعة من التفاصيل المهمة للقارئ التي تضيء جوانب مُلهمة من مسيرة أبو شهاب، تلك الشخصية الفذة التي أثرت الساحة المحلية، والتي تعد إضافة للتاريخ والتراث والفكر والثقافة، ويتناول الإصدار رحيل أبو شهاب وكيف كان تكريمه في حياته وبعد وفاته، وبالذات تكريمه في عام 1989 كشخصيّة العام الثقافية في ندوة الثقافة، وكشخصية الملتقى الشعري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2000، وبعد ذلك ذكرت كيف أصبحت ذكرى وفاته من المناسبات التي يذكره الجميع فيها تقديراً له ولحضوره الثقافي الفكري. 
ويضيف نورالدين: الإصدار تناول أيضاً آثار أبوشهاب وما نشر في حياته من إصدارات، وتطرق الكتاب بعد ذلك إلى الإصدارات التي صدرت بعد وفاته مثل كتاب «أشياء من الماضي» و«ديوان راشد الخضر»، حيث كانت معظم محتويات هذين الكتابين جاهزة قبل وفاته. وأشرت في الإصدار أيضاً إلى جهود أكاديمية الشعر في أبوظبي بإصدار ديوان حمد خليفة أبو شهاب وقصائده النبطية وإصدار السيرة الذاتية الشعرية له وكتاب مشاهير شعراء الإمارات، منتهياً ببعض أكثر من عشرين نموذجاً من نماذج لشعره الفصيح وشعره الشعبي مع مجموعة من الصور التي توثق رحلته ومسيرته.

حمد خليفة بوشهاب
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
العويس الثقافية
مؤسسة العويس الثقافية
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
3 يناير 2025
الوزارة تنجح باستدامة توفير الوظائف بالقطاع الخاص للباحثين عن عمل (أرشيفية)
علوم الدار
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
3 يناير 2025
جانب من أبوظبي
علوم الدار
«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام
3 يناير 2025
مهرجان ليوا الدولي يحطم «الأرقام القياسية» في «نسخة استثنائية»
علوم الدار
مهرجان ليوا الدولي يحطم «الأرقام القياسية» في «نسخة استثنائية»
3 يناير 2025
تحقيق أمنية طفل بأداء العمرة
علوم الدار
«أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
3 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©