من هو ليانغ وينفنج.. العقل المدبر لـ"ديب سيك"؟

في غضون 48 ساعة فقط، شهد العالم تغيراً كبيراً في مشهد الذكاء الاصطناعي.





حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا بمقدار تريليون دولار، وبدأت الشكوك تحوم حول زعامة الولايات المتحدة وتفردها في مجال الذكاء الاصطناعي، والسبب الرئيسي كان مختبر أبحاث صغير في الصين يُدعى ديب سيك، الذي أسسه الملياردير ليانغ وينفنج قبل عام فقط، ليصبح منافساً قوياً لشركات مثل OpenAI ويغير موازين القوى في صناعة التكنولوجيا.







من هو ليانغ وينفنج؟



ليانغ وينفنج، البالغ من العمر 40 عاماً، هو رجل أعمال صيني ذو خلفية في التمويل.

في عام 2015، شارك في تأسيس صندوق التحوط الكمي High-Flyer بعد تخرجه من جامعة تشجيانغ. استخدم ليانغ الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التداول للتنبؤ باتجاهات السوق ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.







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البداية مع الذكاء الاصطناعي





في 2021، بدأ ليانغ شراء آلاف الرقائق الرسومية من "إنفيديا" كمشروع جانبي في مجال الذكاء الاصطناعي قبل أن تفرض الحكومة الأميركية قيوداً على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. حينها، اعتقد معارفه أن هذا المشروع كان مجرد هواية غريبة، ولم يأخذوه على محمل الجد.











ديب سيك وتأثيره على الأسواق الأميركية



تم إطلاق تطبيق ديب سيك في 2023 ليصبح منصة متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ ChatGPT في مهام معالجة اللغة الطبيعية وتحليل البيانات. بعد إطلاقه، أصبح التطبيق الأكثر تحميلًا في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم الأميركية. تراجعت أسهم انفيديا بنسبة 17%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5% في يوم الاثنين التالي.

















تأثير سلبي على أسواق الأسهم





تأثرت أسواق التكنولوجيا الكبرى بشكل واضح. فقد شهد مؤشر ناسداك المركب انخفاضًا بنسبة 3.1%، مما أسفر عن خسارة أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية بعد أن بلغ قيمته 32.5 تريليون دولار في الأسبوع السابق.









استراتيجية التوظيف في ديب سيك





رغم أن ديب سيك بدأت كمشروع جانبي، إلا أن ليانغ كان شخصيًا مشاركًا في أبحاث الشركة وكان لديه خطة لتحويلها إلى رائد محلي في مجال الذكاء الاصطناعي. اعتمد في ذلك على جذب أفضل المواهب من الجامعات الصينية ودفع رواتب على مستوى الشركات الكبرى مثل ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك.







الخلاصة



بفضل استراتيجيته المبتكرة وتطويره لتطبيق ديب سيك بتكلفة منخفضة مقارنة بنظيراتها الغربية، تمكن ليانغ وينفنج من أن يصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق الأسواق الأميركية وحفز منافسة قوية في هذه الصناعة.



إسلام العبادي(أبوظبي)