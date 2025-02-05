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شات جي بي تي على واتساب بالصوت والصورة

شات جي بي تي على واتساب بالصوت والصورة
5 فبراير 2025 23:22

أعلنت أوبن إي آي عن توسيع قدرات شات جي بي تي على تطبيق واتساب، مما يتيح للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية كمدخلات للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. وكانت الخدمة قد أُطلقت في ديسمبر 2024 بدعم للنصوص فقط، إلا أن هذا التحديث الجديد يجعل التواصل أكثر سهولة وسلاسة.  



 

 

مزايا التحديث الجديد  


التعرف على الصور


يمكن للمستخدمين الآن إرسال صور إلى شات جي بي تي وطرح أسئلة متعلقة بها، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنية الرؤية الحاسوبية لتحليل الصور والرد بناءً على محتواها. يمكن لهذه الميزة التعرف على الأشياء، ومع ذلك، ينصح المستخدمون بتوخي الحذر عند مشاركة الصور، حيث تتم معالجتها على خوادم أوبن إي آي.  


دعم الرسائل الصوتية


لم يعد المستخدمون بحاجة إلى كتابة استفسارات طويلة، إذ أصبح بإمكانهم إرسال رسائل صوتية، ليقوم شات جي بي تي بتحليلها والرد نصيًا.  


مزايا إضافية قادمة



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وفقًا لتقرير نشره Android Authority، قد تضيف أوبن إي آي خيار تسجيل الدخول إلى شات جي بي تي على واتساب، مما قد يسمح بمزامنة سجل الدردشة عبر الأجهزة المختلفة، لتعزيز تجربة المستخدم بين التطبيق والويب.  




كيفية الوصول إلى شات جي بي تي على واتساب



أطلقت أوبن إي آي رقمًا رسميًا لشات جي بي تي (+18002428478) في ديسمبر 2024، حيث يمكن للمستخدمين إضافته إلى جهات الاتصال وبدء محادثة مباشرة عبر واتساب.


 

 

 

 

الخدمة متاحة عالميًا، بينما يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا إجراء مكالمات صوتية للتفاعل مع شات جي بي تي.



المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
أوبن إي آي
واتساب
الذكاء الاصطناعي
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