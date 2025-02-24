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التعليم والمعرفة

«سياحية عجمان» و«كلمات» تتعاونان لنشر قصة مصورة للأطفال

خلال توقيع الاتفاقية
25 فبراير 2025 01:19

عجمان (ام)

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وقعت دائرة التنمية السياحية بعجمان، اتفاقية تعاون مع مؤسسة «كلمات»؛ لتنفيذ ونشر مشروع قصة مصورة للأطفال بعنوان قصة «بابا حميد».
تأتي الاتفاقية في إطار جهود الطرفين الرامية إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى الأطفال واليافعين، من خلال توفير مصادر غنية ومتنوعة تشجعهم على القراءة والاطلاع، وتغرس فيهم حب المعرفة وروح الاستكشاف، بما يساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم، وتحفيز طاقاتهم وإلهامهم المُثل العليا، دعماً لتكوين شخصياتهم وإعدادهم لخوض غمار المستقبل بثقة وقوة.
وأكد  محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، السعي من خلال هذه الاتفاقية، لدعم الإنتاج الأدبي الهادف الذي يثري المحتوى العربي للأطفال، ويعزز هويتهم الثقافية، ويرسخ لديهم القيم الإيجابية التي تساعدهم على بناء مستقبل واعد.
وشدد على الالتزام بدعم المبادرات التي تعزز دور إمارة عجمان مركزاً للثقافة والمعرفة، وعبَّر عن التطلع إلى أن تكون قصة «بابا حميد» إضافة مميزة تثري خيال الأطفال، وتحفزهم على الاستكشاف والتعلم بطريقة ممتعة ومبتكرة.
من جانبه، ذكر أحمد عبد السلام العلي، المدير العام بالإنابة لمجموعة كلمات، أن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بتعزيز الثقافة، ونشر العلم والمعرفة، وإيمانها بضرورة فتح آفاق أوسع وأكثر رحابة أمام الأطفال واليافعين للتعلم وامتلاك فرص أفضل لبناء مستقبل مزدهر.

مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال
مجموعة كلمات
دائرة التنمية السياحية
الإمارات
عجمان
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