مايكروسوفت تُعيد تشكيل الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مايكروسوفت عن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد "Dragon Copilot" المخصص للقطاع الصحي، والذي يمكنه الاستماع إلى الزيارات السريرية وإنشاء ملاحظات بناءً على المحادثات الطبية.

يعتمد النظام على تقنية الإملاء الصوتي والاستماع البيئي التي طورتها شركة Nuance، والتي استحوذت عليها مايكروسوفت عام 2021.





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ميزات متقدمة لتسهيل التوثيق الطبي



وفقًا للإعلان الرسمي، يهدف "Dragon Copilot" إلى تسهيل عملية التوثيق الطبي من خلال ميزات مثل "إنشاء ملاحظات بيئية متعددة اللغات" والإملاء باستخدام اللغة الطبيعية. كما يتيح للمستخدمين البحث عن معلومات طبية موثوقة، وأتمتة مهام مثل تلخيص الأدلة السريرية، وإعداد رسائل الإحالة، وملخصات ما بعد الزيارة.





تقليل الأعباء الإدارية وتحسين تجربة المرضى



وأوضح جو بيترو، نائب رئيس مايكروسوفت لحلول ومنصات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تخفيف العبء الإداري عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مما يتيح لهم التركيز على رعاية المرضى. وأشارت مايكروسوفت إلى أن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها أظهرت انخفاض معدلات الإرهاق بين الأطباء الذين استخدموا تقنيات Nuance، كما أفاد 93% من المرضى الذين تعاملوا مع هذه التقنيات بتحسن التجربة الصحية بشكل عام.

منافسة قوية بين عمالقة التقنية في القطاع الصحي

وتتنافس مايكروسوفت مع شركات أخرى في تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصحي، حيث نشرت جوجل اليوم تقريرًا يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي الطبي في تحديد المخاطر الصحية للمرضى، بالإضافة إلى ميزات البحث المتعدد الوسائط عن الصور الطبية عبر منصة Vertex AI Search.

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ضمانات طبية وأمان البيانات

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كانت قد أصدرت العام الماضي إرشادات حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية، مشيرةً إلى فوائدها المحتملة، إلى جانب المخاطر المتعلقة بدقة المعلومات. وفي هذا السياق، أكدت مايكروسوفت التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول، مشددةً على أن "Dragon Copilot" يعتمد على بنية بيانات آمنة ويشمل ضمانات خاصة بالتوافق الطبي والسلامة السريرية لضمان نتائج دقيقة وآمنة.





إسلام العبادي(أبوظبي)



