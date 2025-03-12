المحطة الفضائية الدولية دارت 150 ألف مرة حول الأرض

دارت المحطة الفضائية الدولية منذ بداية تشغيلها حتى الآن 150 ألف مرة حول الأرض، أي أنها قطعت خلال عملها 6.4 مليار كيلومتر.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أشارت إلى أن هذا أبعد بثلاثين مرة من متوسط ​​المسافة بين الأرض والمريخ، وأبعد بأربع مرات من المسافة بين الأرض وزحل، وتعادل تقريبا المسافة إلى مدار بلوتو.



ويوميا تدور المحطة الفضائية الدولية في المتوسط ​16 دورة حول الأرض، ويعتبر تاريخ ميلاد المحطة الفضائية الدولية هو 20 نوفمبر 1998، وهذا تاريخ إطلاق أول وحدة من المحطة الفضائية الدولية المستقبلية إلى مدار قريب من الأرض، وكانت هذه وحدة "زاريا" الروسية.





تجدر الإشارة إلى أن وزن المحطة الفضائية الدولية حاليا هو أكثر من 440 طنا، ويبلغ حجم أماكن المعيشة في المحطة 388 مترا مكعبا.

وساهمت في بناء المحطة 14 دولة وبلغت كلفتها أكثر من 150 مليار دولار، ويعتبر هذا أغلى مشروع نفذ بأيدي الإنسان، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتتجاوز مساحة الألواح الشمسية في المحطة حاليا 2500 متر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة ملعب كرة القدم.

وأصبحت المحطة الفضائية الدولية النجم الأكثر سطوعا في السماء، متجاوزة كوكب الزهرة في هذا المؤشر.