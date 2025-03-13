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التعليم والمعرفة

«تريندز» يشارك في لندن الدولي للكتاب

جانب من جناح تريندز بالمعرض (من المصدر)
14 مارس 2025 02:35

أبوظبي (الاتحاد) 

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تزامناً مع جولته البحثية في العاصمة البريطانية، يرسّخ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حضوره المعرفي عبر مشاركته الفاعلة في معرض لندن للكتاب 2025 بجناح في قاعة «أولمبيا لندن» يعرض فيه مجموعة متميزة من إصداراته ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والسياسة والاقتصاد والطاقة والبيئة، إضافة إلى كتبه المتخصصة في الإسلام السياسي.
ويسعى المركز من خلال مشاركته في المعرض إلى إيصال نتاجه البحثي إلى قراء جدد، وتعزيز أُطر التعاون مع المشاركين وصناع الكتاب، إلى جانب بحث عقد شراكات بحثية معرفية جديدة تسهم في تعزيز دور المركز العالمي.
وقد توافد عدد من الكتاب والطلاب ومرتادي المعرض إلى الجناح منذ الساعات الأولى، حيث تم إطلاعهم على طبيعة عمل «تريندز» كمركز بحثي مستقل يعمل على نشر المعرفة ويقدم رؤى وازنة تستند إلى البحث العلمي.
كما التقى فريق مركز تريندز المشرف على جناح المركز في معرض لندن الدولي للكتاب فريق معرض بكين الدولي للكتاب المشارك، وتم استعراض مشاركة «تريندز» المقبلة في «بكين للكتاب».
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن معرض لندن الدولي للكتاب يُعدُّ منصةً ثقافيةً عالميةً تُساهم في مد جسور التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والثقافية، مشيراً إلى أن مشاركة «تريندز» في المعرض هذا العام بنحو 350 دراسة وكتاباً في مختلف المجالات، تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز المعرفة الصحيحة ومواجهة الأفكار المنحرفة، وتقديم محتوى علمي ومعرفي يخدم المختصين والمهتمين، ويرسخ حضوره في المحافل الدولية.
وأوضح الدكتور العلي أن مشاركة «تريندز» في المعرض للسنة الرابعة على التوالي، لا تقتصر على الجناح، بل تشمل حوارات وحلقات نقاشية متنوعة، إضافة إلى العمل على بناء شراكات بحثية مع أبرز المراكز والجهات الفكرية والمعرفية بما يسهم في دعم نتاج «تريندز» ودراساته ومخرجاته، وكذلك مجالات الاستشارات والتدريب فيه.
إلى ذلك يضم جناح «تريندز» في لندن للكتاب استوديو بودكاست يقدم ويسجل حلقات مع مثقفين وباحثين، مما يحول الجناح إلى منصة ثقافية متميزة تجذب الزوار وتثري تجربتهم في المعرض.

محمد العلي
معرض لندن للكتاب
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
معرض لندن الدولي للكتاب
لندن
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