«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» ينطلق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الشعبية الأضخم في المنطقة، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، عن إضافة نجمَين جديدَين إلى قائمة المشاهير الذين سيحضرون نسخة 2025 من الفعالية، وهما جرانت جستن، الشهير باسم باري ألين ذا فلاش، وإيميلي رود، الملّاحة في مسلسل ون بيس الذي حقق أرقاماً قياسية.ويشتهر جرانت بشخصية باري ألين، بطل المسلسل المحبوب ذا فلاش، أطول الأعمال على شبكة ذا سي دبليو. ويحطّ البطل الشهير بزيّه الأحمر المميز، والذي بدأ ظهوره في عالم القصص المصورة من دي سي منذ عام 1940، رحاله في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومَي 19 و20 أبريل، لمقابلة الجمهور وتوقيع التذكارات والتقاط الصور. وقبل أن يلعب دور المحقق الجنائي الخارق، اكتسب جرانت شهرة واسعة بدوره في مسلسل غلي الحائز على جوائز جولدن جلوب، وبدأ بعدها ظهوره في العديد من المسلسلات الشهيرة، بما فيها سوبر جيرل وآرو و90210.



وتتيح إيميلي، التي جسّدت شخصية نامي في ون بيس، فرصة التعرف أكثر على هذه المغامرة البحرية المذهلة، ضمن واحدة من أضخم الأعمال المقتبسة من عالم الأنمي على الإطلاق. وكان مسلسل ون بيس حقق المرتبة الأولى في 84 دولة عند إطلاقه، حيث شكّل ظاهرة ثقافية بامتياز، مع الإعلان عن موسم ثانٍ مقبل. وقبل انضمامها إلى طاقم قبعة القش، ظهرت إيميلي في ثلاثية الرعب فير ستريت من نتفلكس، وشاركت في بطولة مونشوت، وذا رومانوفز، وداينستي، وهانترز إلى جانب آل باتشينو، بل وغامرت في عالم الخيال العلمي مع إلكتريك دريمز.



وسينضم جرانت جستن وإيميلي رود إلى قائمة مميزة من المشاهير الذين سيحضرون معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، ومن بينهم إيان ماكديارميد، الذي اشتهر بدور بالباتين في ستار وورز، وبطلا مسلسل ديرديفل تشارلي كوكس وفنسنت دونوفريو. كما سيشارك مجموعة من نجوم الدبلجة اليابانية، من بينهم كوتونو ميتسويشي، ودايكي ياماشيتا، وهيديو إيشيكاوا، وكنتارو إيتو، بالإضافة إلى مؤدية الأصوات الإنجليزية كولين أوشونيسي. وخلال الأسابيع المقبلة، ستكشف الفعالية عن مزيد من المشاهير الذين سيحضرون نسختها لهذا العام.

ويستمتع الحضور في المعرض بفرصة لقاء النجوم والمشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة حصرية، فضلاً عن إمكانية الحصول على تواقيعهم، ما يجعل من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025 فعالية لا تُفوت لعشاق القصص المصورة وعالم السينما والثقافة الشعبية. وبصفته مهرجان الثقافة الشعبية الأضخم في المنطقة، يواصل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الارتقاء إلى آفاق جديدة، ليشكل وجهة تجمع بين المعجبين والممثلين الذين أبدعوا أشهر الشخصيات. وسيكون الحضور على موعد مع محطات مميزة، بدءاً من عروض الكوسبلاي ومنافسات الألعاب، وصولاً إلى التجارب الغامرة للمعجبين والمقتنيات النادرة، ما يجعل من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025 فعالية استثنائية للاحتفال بالثقافة الشعبية.