الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كلمات» تطلق أول سلسلة كتب ميسّرة شاملة للأطفال في المنطقة

بدور القاسمي خلال الاجتماع (من المصدر)
1 مايو 2025 01:11

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان

في إنجاز رائد في تاريخ قطاع النشر العربي، أعلنت «مؤسسة كلمات»، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وذوي الإعاقات البصرية وضمان حقّهم في القراءة، عن إطلاق أول سلسلة من الكتب العربية «الشاملة» بالتعاون مع «مجموعة كلمات»، لتمكن بذلك الأطفال ذوي الإعاقات البصرية والمبصرين من القراءة معاً ومع ذويهم، عبر كتب مطبوعة بطريقة تجمع بين الطباعة العادية، وطباعة «برايل» والرسوم التوضيحية اللمسية.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة كلمات»، الذي عقد على هامش فعاليات الدورة الـ 16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات، وحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وسعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، والدكتورة محدثة الهاشمي، وأحمد بن ركاض العامري، ومحمد عبدالله، وأحلام بلوكي، وفؤاد منصور شرف.

نقلة نوعية 
وحول إطلاق الكتب، قالت الشيخة بدور القاسمي خلال الاجتماع: «تجسد هذه السلسلة إيماننا الراسخ بحق كل طفل في استكشاف عالم القراءة، حيث اتخذنا هذه الخطوة النوعية لبناء عالم أفضل وأكثر إشراقاً من خلال إصدار كتب تجمع الأطفال المبصرين وذوي الإعاقات البصرية في تجربة قرائية مشتركة، تعكس التزامنا بسد الثغرات والتغلب على التحديات التي تمنع وصول الأطفال إلى الكتب، وإعادة تشكيل مستقبل نحتفي فيه بالتنوع والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكون المعرفة فيه حقاً لجميع الأطفال».
وأشاد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة بهذا الإنجاز، وناقشوا استراتيجيات توسيع نطاق التأثير الإنساني والتعليمي لـ «مؤسسة كلمات» على الصعيد المحلي والدولي. 

مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال
الإمارات
كلمات
مجموعة كلمات
الشارقة
بدور القاسمي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
1 مايو 2025
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
1 مايو 2025
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
1 مايو 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
1 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©