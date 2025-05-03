«جائزة خليفة لنخيل التمر» تعرض سبعة إصدارات جديدة في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتعرض الأمانة العامة للجائزة، ضمن جناحها الخاص، سبعة إصدارات علمية جديدة متخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي باللغتين العربية والإنجليزية، في إطار جهودها لنشر المعرفة وتعميم نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة على المستويين الوطني والدولي، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي.

كانت الجائزة قد كشفت عن هذه الإصدارات خلال حفل تكريم الفائزين بدورتها السابعة عشرة لعام 2025، وتضم مجموعة من الكتب العلمية المتنوعة تشمل «كتاب زراعة نخيل التمر» (بالعربية)، وكتاب «Date Palm Cultivation»، وقاموس مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة، وكتاب «زراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك» بـ(الإسبانية)، وكتاب «الصناعات الغذائية من التمور» بـ(العربية)، وكتاب «الزراعة العضوية» بـ(الإنجليزية)، وكتاب «صنف المجهول دُرَّة التمور» بـ(الإندونيسية) بعد صدوره سابقاً بأربع لغات هي: «الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية».

وأوضح الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام للجائزة، أن المشاركة في المعرض تمثل محطة مهمة للتواصل مع جمهور المعرفة والمختصين في المجال الزراعي، وتسعى إلى إبراز الدور المعرفي للجائزة ليس فقط عبر الجوائز والمهرجانات، بل من خلال التأليف والنشر العلمي الهادف إلى دعم الابتكار الزراعي.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة الجناح والاطلاع على الإصدارات الجديدة، مؤكداً التزام الجائزة برسالتها في خدمة التنمية الزراعية والبيئية والإنسانية، وجعل الكتاب أداة للتأثير والتغيير الإيجابي.