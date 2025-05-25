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التعليم والمعرفة

سلطان العميمي: الكاتب الإماراتي شريك في المشروع الحضاري للوطن

سلطان العميمي: الكاتب الإماراتي شريك في المشروع الحضاري للوطن
26 مايو 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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سلطان العميمي: الكاتب الإماراتي شريك في المشروع الحضاري للوطن

صرّح الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بأن مناسبة «يوم الكاتب الإماراتي» تجسّد تقديراً حقيقياً للدور المحوري الذي يضطلع به الكُتّاب في صياغة وعي المجتمع وبناء هويته الثقافية، مؤكداً أن الكلمة الإماراتية لم تكن يوماً على هامش المشروع التنموي، بل في صلبه.
وقال: «نحتفي اليوم بالإبداع الإماراتي بوصفه ذاكرة وطنية، وصوتاً حضارياً مؤثراً، ومحطة حقيقية نُجدد من خلالها العهد بأن تبقى الكتابة شريكة في كل مسيرة بناء، ورمزاً لكل مرحلة وعي، ومنارة لكل سعي نحو المستقبل».
وأضاف: «في الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس الاتحاد، الذي بدأ مسيرته في مثل هذا اليوم من عام 1984، نعتز بأن الكاتب الإماراتي بات حاضراً في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال مشاركات فاعلة، وترجمات متزايدة، وتعاون مع دور نشر عالمية. وما ذلك إلا ثمرة حقيقية لما يحظى به من دعم من القيادة الرشيدة، التي تُدرك أن الثقافة ليست ترفاً بل جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة».

مؤسسة أبوظبي للفنون
اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
وزارة الثقافة
الثقافة
هيئة الشارقة للكتاب
سلطان العميمي
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
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