مفاجأة من جوجل.. ذكاء اصطناعي على هاتفك بلا إنترنت

في تطور لافت، طرحت جوجل تطبيقًا جديدًا يُمكّن مستخدمي الهواتف من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة على أجهزتهم الذكية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم Google AI Edge Gallery، متاح حاليًا لهواتف أندرويد، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى أجهزة iOS، وفقاً لمانشره موقع "تك كرانش".





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يتيح هذا التطبيق تحميل وتشغيل نماذج مفتوحة المصدر من منصة Hugging Face، ما يمنح المستخدمين القدرة على توليد الصور، الإجابة على الأسئلة، وكتابة أو تعديل الأكواد—all محليًا على الهاتف.





مميزات التطبيق



ويتميّز التطبيق بأنه يعتمد على قدرات المعالجة الداخلية للهاتف، دون تمرير البيانات إلى مراكز سحابية. وهو ما يمنح المستخدمين خصوصية أعلى وسرعة في الأداء، خاصة في البيئات التي تفتقر لاتصال مستقر بالشبكة.

وتُعد النسخة الحالية من التطبيق إصدارًا تجريبيًا مبكرًا (Alpha)، متوفرة للتنزيل عبر GitHub، مع تعليمات واضحة لتثبيته وتشغيله. وعند فتح التطبيق، يظهر للمستخدمين واجهة تتضمن مهام ذكاء اصطناعي متنوعة مثل "الدردشة مع الذكاء الاصطناعي" و"اسأل صورة"، وكل مهمة تقترن بقائمة من النماذج المناسبة لها، مثل نموذج Google Gemma 3n.

كما يوفر التطبيق ما يُعرف بـ"مختبر الأوامر" (Prompt Lab)، حيث يمكن تنفيذ مهام ذكية فردية مثل تلخيص النصوص أو إعادة صياغتها، مع إمكانية ضبط إعدادات النموذج وتخصيص سلوكه حسب المهمة المطلوبة.





لكن جوجل توضح أن الأداء قد يختلف من جهاز لآخر، وذلك تبعًا لقوة المعالجة وسعة النموذج المستخدم. فالنماذج الأكبر تحتاج إلى وقت أطول لإتمام المهام، كالإجابة على الأسئلة أو تحليل الصور، مقارنة بالنماذج الأخف.



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وتدعو جوجل مجتمع المطورين لتجربة التطبيق وتقديم الملاحظات حول أدائه وتجربته. كما أن التطبيق متاح تحت ترخيص Apache 2.0، ما يعني أنه قابل للاستخدام في الأغراض التجارية وغير التجارية دون قيود صارمة.

ذكاء بلا إنترنت



بهذه الخطوة، تفتح جوجل الباب أمام مرحلة جديدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الأداء المحلي والخصوصية، وتمهّد لعالم يمكن فيه للهاتف وحده أن يكون مركز الذكاء الفعّال دون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة.



إسلام العبادي(أبوظبي)