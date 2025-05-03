جوجل تُعلّمك اللغات بطلاقة كما يتحدثها أهلها

طرحت شركة جوجل مؤخرًا تجربة جديدة ضمن منصتها "Google Labs" تُدعى "الدروس اللغوية الصغيرة" (Little Language Lessons)، والتي تهدف إلى تغيير الطريقة التي نتعلم بها اللغات الأجنبية. هذه التجربة ليست مجرد تكرار للنماذج التقليدية المعروفة في تعليم اللغة، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية شخصية، واقعية، وأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية.

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مشكلة التعليم التقليدي



يعاني كثير من متعلمي اللغات من مشكلة رئيسية: المحتوى التعليمي يكون عامًا ومفصولًا عن مواقف الحياة الواقعية. فعادة ما تركز المناهج على سيناريوهات محدودة، مثل ركوب سيارة أجرة أو طلب الطعام، بينما الواقع مليء بمواقف لغوية متنوعة وخاصة. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه تخصيص التعلم وفقًا لاحتياجات كل مستخدم.





وبحسب "آرون ويد"، المهندس في جوجل، فإن تعلم اللغة غالبًا ما يتم في عزلة، من خلال كتب وتمارين لا تعكس الاستخدام الحقيقي للغة، مما يفقد المتعلم الدافع والفعالية.





ثلاث أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي





1. الدروس المصغّرة (Tiny Lessons):



تركز على تعليم العبارات الأساسية لمواقف محددة مثل فقدان جواز السفر. ورغم أن الخيارات ما تزال محدودة، إلا أن الفكرة تحمل إمكانات هائلة إذا تم تطويرها لتشمل مواقف أكثر تعقيدًا أو مخصصة حسب المجال المهني أو الاهتمامات.







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2. اللغة العامية (Slang Hang):



تساعد هذه الأداة المستخدم على التعرّف على اللغة العامية المستخدمة فعلًا في الحياة اليومية، من خلال محادثات واقعية خيالية بين متحدثين أصليين، مع شرح للكلمات الاصطلاحية والسياق الثقافي. إنها خطوة مفيدة للمتعلمين الذين تجاوزوا المستوى المبتدئ ويبحثون عن الطلاقة والثقة.





3. كاميرا الكلمات (Word Cam):



الأداة الأكثر إثارة، حيث تتيح للمستخدم توجيه الكاميرا إلى أي شيء لتعلّم اسمه بلغته المستهدفة بشكل فوري. هذه التقنية قد تُحدث تغييرًا جذريًا في تعلم المفردات اليومية، خاصة أثناء السفر أو التفاعل مع بيئة ناطقة بلغة أجنبية.





هل تهدد جوجل تطبيقات تعليم اللغة التقليدية؟



من اللافت أن هذه التجربة أُطلقت بعد يوم واحد فقط من إعلان Duolingo، الرائدة في تعليم اللغات، عن تحوّلها إلى شركة "تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا". ووفقًا لموقع Inc، أكدت المتحدثه الرسمية لجوجل أن هذه ليست بداية منتج جديد، بل مجرد تجربة تهدف إلى إلهام المطورين وإبراز قدرات Gemini في تقديم تعليم متعدد اللغات بشكل تفاعلي.







تجربة واعدة رغم محدوديتها



رغم أن أدوات "الدروس اللغوية الصغيرة" لا تعلّم اللغة من البداية، إلا أنها تقدّم تجربة ممتعة وواقعية، خاصة للمتعلمين الذين يمتلكون أساسًا لغويًا سابقًا. وإذا قررت جوجل مستقبلاً تحويل هذه التجربة إلى منتج فعلي، فقد تغيّر شكل تعلّم اللغات جذريًا وتنافس بقوة التطبيقات الكبرى.





إسلام العبادي(أبوظبي)