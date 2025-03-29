جوجل تطرح ميزات ذكية لرحلات صيفية مثالية

أطلقت جوجل مجموعة من الميزات الجديدة عبر خدمات البحث والخرائط و"جمني" والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تخطيط عطلاتهم الصيفية.



وفقًا لما ذكره موقع "تك كرانش" هذه الميزات الجديدة تأتي في وقت يبحث فيه العديد من المستخدمين عن أدوات مثل ChatGPT من OpenAI للمساعدة في تخطيط الرحلات.







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الذكاء الاصطناعي يعزز نتائج البحث



تُعرض الآن في نتائج بحث جوجل نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر لمحة سريعة من المعلومات أعلى صفحة النتائج. يمكن للمستخدمين الآن الحصول على أفكار لرحلاتهم إلى مناطق أو دول معينة. على سبيل المثال، يمكنهم البحث عن شيء مثل: "إنشاء مسار لرحلة إلى دولة معينة مع التركيز على الطبيعة".

بعد ذلك، يمكن للمستخدمين التصفح بين الصور والتعليقات ومعاينة المواقع على خريطة قابلة للتوسيع. وعند الانتهاء من إعداد المسار، يمكنهم الضغط على "تصدير" لمشاركة التوصيات عبر مستندات جوجل أو بريد جوجل الإلكتروني. كما يمكنهم حفظها كقائمة مخصصة في خرائط جوجل.



الميزة الجديدة متاحة حاليًا للبحث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.







Gemini’s Gems



كذلك، أصبحت ميزة " Gemini’s Gems" متاحة الآن للجميع مجانًا. Gems هي أداة تسمح للمستخدمين بإنشاء خبراء ذكيين مخصصين لأي مهمة ضمن منصة جمني. الآن يمكن للمستخدمين إعداد مخطط رحلات يمكنه مساعدتهم في اختيار الوجهة المناسبة واقتراح ما يجب حمله معهم.



تتبع أسعار الفنادق وتحديثات الأسعار الجديدة



بينما كانت جوجل تسمح للمستخدمين بتلقي تنبيهات حول انخفاض أسعار الرحلات الجوية منذ فترة طويلة، فإنها ستقوم الآن بنفس الشيء مع أسعار الفنادق. سيحصل المستخدمون على خيار جديد لمتابعة أسعار الفنادق في التواريخ والوجهات التي يختارونها. يمكنهم تحديد فلاتر بحث عن الفنادق مثل تصنيفات النجوم أو الوصول إلى الشاطئ في منطقة معينة. إذا انخفضت الأسعار، سترسل جوجل إشعارًا عبر البريد الإلكتروني.



تتبع أسعار الفنادق سيتم إطلاقه هذا الأسبوع عالميًا على الأجهزة المحمولة ومتصفحات سطح المكتب.







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الخرائط



فيما يتعلق بالخرائط، بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم تحويل لقطات الشاشة إلى خطط عطلات واقعية. غالبًا ما يأخذ الناس لقطات شاشة لحفظ الأماكن التي يرغبون في زيارتها أثناء تخطيطهم للعطلة، لكنهم قد ينسون هذه الصور في ألبومات الصور الخاصة بهم.





الآن، يمكن للمستخدمين منح خرائط جوجل الوصول إلى صورهم لكي تتمكن التطبيق من التعرف تلقائيًا على الأماكن الموجودة في لقطات الشاشة، مما يتيح لهم مراجعتها وحفظ الأماكن التي يريدونها في قائمة. ستظهر الأماكن المحفوظة على الخريطة بحيث يمكنهم الحصول على نظرة شاملة على خططهم.

هذه الميزة ستتوفر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية على أجهزة iOS، ومن المتوقع أن تطلق قريبًا على أجهزة Android.







إسلام العبادي(أبوظبي)