وداعاً لمساعد جوجل.. "جيميني" يستعد للحلول مكانه هذا العام

تستعد جوجل لإيقاف Google Assistant تدريجيًا واستبداله بذكائها الاصطناعي الجديد Gemini، في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في استراتيجيات الشركة نحو تقنيات الذكاء التوليدي، وفقاً لتقرير نشره موقع( PC MAG التقني).





منذ إطلاقه عام 2016، أصبح مساعد جوجل جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدمين على هواتف أندرويد، لكنه بات اليوم قديمًا في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور. وفقًا لجوجل، سيتم تحديث المستخدمين "خلال الأشهر القادمة"، ومن المتوقع أن يصبح المساعد الكلاسيكي غير متاح على معظم الهواتف المحمولة مع نهاية العام الحالي.

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لكن هذا التغيير لن يشمل جميع مستخدمي أندرويد على الفور، إذ يتطلب Gemini أجهزة بمواصفات معينة، مثل أكثر من 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) ونظام أندرويد 10 أو أحدث، مما يعني أن الأجهزة القديمة ستظل تعمل كما هي دون الترقية إلى النظام الجديد.

هذا التغيير يأتي ضمن "تحول في المنصة"، حيث تتجه جوجل من معالجة اللغة الطبيعية وتقنيات التعرف على الصوت إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين تجربة المستخدمين.





ميزات جديدة في Gemini



يعد Gemini الآن محور تركيز جوجل، حيث أطلقت العديد من الميزات الجديدة هذا العام. ومن بين أهم التحديثات التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، أداة اختيارية تتيح لـ Gemini تخصيص ردوده بناءً على عمليات البحث السابقة. على سبيل المثال، عند سؤال المساعد: "ما الهواية أو الوظيفة الجديدة التي يجب أن أستكشفها؟"، سيأخذ Gemini في الاعتبار سجل البحث لتقديم إجابة مخصصة. يمكن أيضًا للمستخدمين معرفة البيانات المستخدمة في إنشاء الردود، مثل المعلومات المحفوظة أو المحادثات السابقة أو سجل البحث.

لتجربة هذه الميزة، يمكن الذهاب إلى Gemini Apps وتفعيل خيار "التخصيص (تجريبي)" من قائمة النماذج لربطه بسجل البحث. كما يمكن تعطيل هذه الخاصية وإيقاف الوصول إلى سجل البحث في أي وقت.



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تطورات مستقبلية لـ Gemini



في الشهر الماضي، حصل Gemini على ميزة تذكر المحادثات السابقة، مما يتيح للمستخدمين طلب ملخص ذكاء اصطناعي للمناقشات السابقة حول موضوع معين. كما أعلنت جوجل أن الأداة ستحصل قريبًا على قدرات مشاركة الشاشة والبث المباشر للفيديو ضمن ميزة Gemini Live، التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025).





إسلام العبادي(أبوظبي)