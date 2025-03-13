"جيما 3".. ذكاء اصطناعي يدعم 140 لغة​

أعلنت جوجل عن إطلاق "جيما 3"، أحدث نماذجها المفتوحة للذكاء الاصطناعي، المصمم ليعمل بكفاءة على الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية ومحطات العمل.

يدعم "جيما 3" أكثر من 140 لغة، ويتميز بقدرات متقدمة في تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

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أداء متفوق على وحدة معالجة رسومية واحدة





تؤكد جوجل أن "جيما 3" هو "أفضل نموذج في العالم يعمل على مسرّع واحد"، متفوقًا على نماذج منافسة مثل "لاما" من فيسبوك و"ديب سيك" و"أوبن إيه آي" من حيث الأداء على نظام مزود بوحدة معالجة رسومية واحدة. كما تم تحسينه للعمل بكفاءة على وحدات معالجة الرسوميات من "إنفيديا" والأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي.





تحسينات في معالجة الصور وسلامة المحتوى









تم ترقية مشفر الرؤية في "جيما 3" لدعم الصور عالية الدقة وغير المربعة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النموذج مصنف سلامة الصور "شيلد جيما 2" الجديد، الذي يمكنه تصفية المحتوى في كل المدخلات والمخرجات.





دعم للمطورين والباحثين الأكاديميين

تواصل جوجل دعمها لنموذج "جيما" من خلال توفير أرصدة على منصة جوجل كلاود. كما أطلقت برنامج "جيما 3 أكاديمي" الذي يسمح للباحثين الأكاديميين بالتقدم للحصول على أرصدة بقيمة 10,000 دولار لتسريع أبحاثهم.









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قيود الاستخدام ومخاطر السلامة





على الرغم من قدراته المتقدمة، تظل تراخيص استخدام "جيما 3" مقيدة بشروط تحددها جوجل، مما يثير نقاشًا حول مدى انفتاح هذه النماذج. وأشارت الشركة إلى أن الأداء المحسن لـ"جيما 3" في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات استدعى تقييمات خاصة للحد من مخاطر إساءة الاستخدام في إنشاء مواد ضارة، وقد أظهرت النتائج مستوى منخفضًا من المخاطر في هذا الصدد.





يُعتبر إطلاق "جيما 3" خطوة مهمة نحو تمكين المطورين والباحثين من الوصول إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تعمل بكفاءة على مجموعة متنوعة من الأجهزة، مما يعزز الابتكار في هذا المجال.





إسلام العبادي (أبوظبي)