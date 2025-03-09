جوجل تختبر إصدار محرك بحثي يعمل بالذكاء الاصطناعي فقط

أطلقت شركة ألفابت المالكة لجوجل نسخة تجريبية من محرك البحث الخاص بها، والتي تلغي تماماً النتائج التي تتضمن 10 روابط زرقاء كلاسيكية وتعرض بدلاً منها ملخصاً من إنشاء الذكاء الاصطناعي.





ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة المتاحة لمشتركي خطة (إيه.آي بريميام) في منصة جوجل وان عبر صفحة النتائج لأي استعلام بحثي من خلال النقر على علامة تبويب تحمل اسم "وضع الذكاء الاصطناعي" إلى جانب الخيارات الموجودة مثل الصور والخرائط.









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وقال روبي شتاين، نائب رئيس المنتج:"سمعنا من المستخدمين المتميزين أنهم يريدون استجابات الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من عمليات البحث الخاصة بهم".

وخطة (إيه.آي بريميام) في منصة جوجل وان عبارة عن خدمة بقيمة 19.99 دولار شهرياً تتيح مساحة تخزين سحابية إضافية ووصولاً خاصاً إلى بعض خصائص الذكاء الاصطناعي.





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وبوجود وضع الذكاء الاصطناعي، سيرى المستخدمون مزيداً من ملخصات الذكاء الاصطناعي الشاملة مع روابط تشعبية لصفحات الويب المذكورة. وتم استبدال شريط بحث لطرح أسئلة المتابعة بالعشرة روابط الزرقاء.









وقالت جوجل إن وضع الذكاء الاصطناعي مدعوم بإصدار مخصص من نموذج جيميناي 2.0 الخاص بها مع قدرات الاستدلال التي تجعله مجهزاً بصورة أفضل للتعامل مع الاستفسارات المعقدة.