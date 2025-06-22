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التعليم والمعرفة

روبوت "Perplexity" يصنع لك فيديو على منصة إكس في ثوانٍ

روبوت "Perplexity" يصنع لك فيديو على منصة إكس في ثوانٍ
22 يونيو 2025 14:58

أعلنت شركة Perplexity الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن تحديث جديد لتقنيتها على منصة X (تويتر سابقًا)، يتيح لمستخدميها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بالذكاء الاصطناعي لا تتجاوز مدتها 8 ثوانٍ، تتضمن صوتًا وحوارًا ومشاهد مرئية مبتكرة،  وفقًا لما أورده موقع Indian Express.

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كل ما يتعيّن على المستخدم فعله هو الإشارة إلى حساب @AskPerplexity مع إدخال أمر قصير (prompt)، ليحصل على فيديو مخصص يتم إنشاؤه تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد لاقت هذه الميزة تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي المنصة، حيث بدأوا بإنشاء سيناريوهات خيالية تضم شخصيات واقعية من السياسيين والمشاهير.


خطر التضليل

لكن هذه التقنية أثارت أيضًا مخاوف بشأن إمكانية استخدامها لنشر المعلومات المضللة، خصوصًا في ظل ضعف الإشراف على المحتوى على منصة X. وأكدت Perplexity أنها فعّلت أنظمة فلترة قوية للمحتوى لتفادي أي استخدام سيئ لهذه الميزة.

 

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سباق الروبوتات

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنافس متصاعد بين روبوت Perplexity وروبوت Grok المدعوم من مشروع xAI التابع لإيلون ماسك، حيث يتنافسان كأكثر الحسابات الذكية نشاطًا على المنصة. ومع ذلك، فإن Grok لا يمتلك حاليًا القدرة على إنشاء مقاطع فيديو.

 

وفي سياق آخر، تسعى Perplexity إلى توسيع نطاق خدماتها، حيث أطلقت روبوتها الذكي على تطبيق واتساب، ليصبح الوصول إلى محرك الأجوبة الخاص بها متاحًا مباشرة عبر الرقم:
📞 +1 (833) 436-3285
وذلك دون الحاجة إلى تطبيق منفصل أو إنشاء حساب.


إسلام العبادي(أبوظبي)

منصة اكس
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