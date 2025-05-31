Perplexity تطلق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة للمشتركين

قالت شركة Perplexity الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، إنها أطلقت ميزة جديدة تحمل اسم "المختبرات" (Labs) لمشتركي خدمة Pro.

تتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين "إنشاء تقارير بحثية ولوحات بيانات وتطبيقات ويب بسيطة باستخدام أوامر نصية فقط"، وفقا لما نقله مواقع "البوابة التقنية".

وتسمح أداة (Labs) بتنفيذ التعليمات البرمجية، وإنشاء الرسوم البيانية والصور، لتحويل الأوامر النصية إلى أدوات مرئية أو تفاعلية.

ومن أبرز إمكانات Perplexity Labs توليد الشفرات البرمجية وتشغيلها، وكتابة الكود اللازم لتنفيذ المهام، مثل تنظيم البيانات وإنشاء الرسوم البيانية والمستندات والجداول. كما يمكن للأداة تصميم تطبيقات ويب تفاعلية بسيطة وتشغيلها ضمن تبويب "تطبيق" (App) داخل المشروع، مما يسمح بإنشاء لوحات بيانات وعروض تقديمية ومواقع إلكترونية دون الحاجة إلى أدوات تطوير خارجية.





