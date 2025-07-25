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التعليم والمعرفة

أكاديمية الشعر تفتح التسجيل للموسم الأكاديمي الـ18

برنامج الدراسة متاح حضورياً وافتراضياً (وام)
26 يوليو 2025 00:59

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية الشعر - هيئة أبوظبي للتراث، أمس، عن فتح باب التسجيل للموسم الأكاديمي الثامن عشر 2025 - 2026 الذي سينطلق تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، ويستمر التسجيل حتى 15 أغسطس المقبل.
ويتم تنظيم برنامج الدراسة المفتوح لجميع الجنسيات بنظام التعليم الهجين «حضوري وافتراضي عبر تطبيق - Microsoft Teams»، ويتضمن دراسات تطبيقية وأخرى نظرية عبر عدة مسارات موجهة للشعراء بمختلف تجاربهم وخبراتهم، والنقاد والباحثين في الشعر النبطي، وكل راغب بتطوير مهاراته الشعرية.
وتشمل المسارات «مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات، ومدخل إلى الثقافة الشعبية، وأوزان وبحور الشعر النبطي، والقافية، والبناء الفني للقصيدة النبطية، وبناء الصورة الشعرية، والتقليد والتجديد، والمخاطبات الشعرية بين الشعراء، وفن الإلقاء الشعري، والنقد في القصيدة الإماراتية، وجمع الشعر من مصادره الأصلية، والإعلام والشعر النبطي»، ويمكن للراغبين بالتسجيل من جميع الجنسيات التواصل عبر البريد الإلكتروني «pas@aha.gov.ae» أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم «00971501438498».
وتهدف أكاديمية الشعر من خلال موسمها الأكاديمي إلى إكساب الطلاب المعارف والأدوات اللازمة للتعامل مع الموروث الشعري والأدبي، وتمكينهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المتنوعة، وتزويدهم بمهارات البحث والتحليل النقدي، واطلاعهم على التجارب الشعرية المؤثرة، بالإضافة إلى تدريبهم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا للبحث وإعداد الدراسات المختلفة، وذلك من خلال برنامج يعتمد استخدام أحدث وسائل التعليم، ويعزز المهارات الشعرية الأساسية للطلاب تمهيداً لولوجهم الساحة الشعرية.

أكاديمية الشعر
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