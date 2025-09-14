تتبع جميع الطلبات والشحنات عبر تبويب جديد في جيميل

مع اقتراب موسم العطلات المليء بالطلبات والهدايا، أعلنت جوجل عن تحديث بارز في خدمة البريد الإلكتروني "Gmail" يهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين في تتبع مشترياتهم وشحناتهم. فقد أضافت الشركة تبويبًا جديدًا باسم "المشتريات"، يوفّر عرضًا مركزيًا لجميع الطرود القادمة، حالة الشحن، مواعيد الوصول المتوقعة، وسجل الطلبات السابقة مما يجعل عملية التتبع أكثر تنظيمًا ووضوحًا.





وبحسب ما نقل موقع IndiaTimes، فإن هذا التبويب الجديد بُني على ميزة تتبع الطرود التي قدّمتها جوجل لأول مرة عام 2022، والتي مكّنت المستخدمين من رؤية تحديثات الشحن مباشرة في البريد الوارد. لكن التطوير الحالي يمنحهم طريقة أكثر شمولًا لمتابعة مشترياتهم دون الحاجة للبحث بين الرسائل أو زيارة مواقع شركات الشحن.





إلى جانب تبويب "المشتريات"، كشفت جوجل أيضًا عن تحسينات في قسم العروض الترويجية (Promotions) داخل Gmail، حيث أصبح بإمكان المستخدمين فرز الرسائل الترويجية حسب "الأكثر صلة"، بالإضافة إلى تلقي إشعارات حول العروض المهمة من العلامات التجارية المفضلة لديهم.





الميزة الجديدة أصبحت متاحة الآن على كل من تطبيق Gmail للهواتف الذكية ونسخة الويب، بينما من المقرر أن تصل تحسينات قسم العروض الترويجية خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي الحسابات الشخصية على جوجل.