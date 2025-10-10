السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تطلق الدعوة المفتوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة

«دبي للثقافة» تطلق الدعوة المفتوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة
10 أكتوبر 2025 23:35

دبي (الاتحاد) 
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة 2026 (ISEA)، الهادف إلى استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية، وهو ما ينسجم مع أهداف استراتيجية الفنون الرقمية، التي تمثل جزءاً من خريطة طريق «دبي للثقافة» الرامية إلى تمكين أصحاب المواهب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.
في هذا الإطار، أطلقت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 وحتى 19 أبريل المقبل، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام الفنانين والباحثين والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية لتبادل الأفكار والرؤى، والمساهمة في وضع أجندة عالمية تُسهم في إيجاد أساليب جديدة للتعبير الفني، إلى جانب تحفيز روح الابتكار لدى المهتمين بهذا المجال، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم، وتشجيعهم على تحقيق مفهوم الاستدامة التكنولوجية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
ودعت الهيئة جميع الفنانين والمبدعين وصنّاع المحتوى إلى المشاركة في المؤتمر، وتقديم أعمالهم المتخصصة في مجالات الرسوم المتحركة والفيديو، والوسائط التجريبية والتصوير الفوتوغرافي، ووسائط الإعلام الإلكترونية الجديدة، والعروض الحية والأعمال التفاعلية، والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية، والأعمال الفنية في الأماكن العامة، والأعمال متعددة التخصصات، التي تتوافق مع شعار المؤتمر: «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ومحاوره الرئيسية. 
كما دعت الهيئة الباحثين والممارسين وقادة الفكر إلى المساهمة في حوارات المؤتمر، وما يتضمنه من جلسات نقاشية، وورش عمل، ومحادثات، وعروض مؤسسية، ومنتديات، وفعاليات متنوعة، وذلك من خلال تقديم أوراق بحثية، وعروض توضيحية تتناول مواضيع مختلفة تتعلّق بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع.
وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة الفنية (عروض الأداء، المعارض، العروض السينمائية) والمشاركات الأكاديمية حتى 24 نوفمبر المقبل، وستتولى لجنة من الخبراء والمختصين والقَيّمين الفنيين عملية فرز الطلبات وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المؤتمر، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير الفنية المختلفة.
يُشترط على المشاركين تقديم أبحاث وأفكار متميّزة ومبتكرة، على أن تكون مرتبطة بشعار الحدث ومحاوره الرئيسية، وأن تكون جميع الأعمال أصلية وموثّقة وفقاً لقوانين الدولة واتفاقية حقوق النشر الخاصة بالمؤتمر الدولي. كما يُشترط أن تكون كافة الوثائق المقدَّمة باللغة الإنجليزية، ومرفقة بجميع التفاصيل التقنية واللوجستية.

أخبار ذات صلة
«دبي للفنون الأدائية الشبابية».. منصة إبداعية مبتكرة
إطلاق «ضيّ دبي» 12 نوفمبر المقبل
هيئة الثقافة والفنون في دبي
المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©