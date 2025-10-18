«منارة السعديات».. منصّة ريادية للحراك الإبداعي

سعد عبد الراضي



منذ افتتاحها عام 2009، كأول مؤسسة ثقافية وفنية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، تشكِّل «منارة السعديات» ركيزة أساسية في مشهد الثقافة الإماراتية، اذ تسلّط الضوء على دور أبوظبي في صناعة الثقافة العالمية، وتعزيز الحوار الإنساني عبر الإبداع والفنون، من خلال تنظيم المعارض الفنية العالمية والبرامج التعليمية والأنشطة المجتمعية.

ولعل المتأمل في انعكاسات ما تقدمه محلياً، يجد بلا أدنى شك أن «منارة السعديات» أصبحت وجهة مثالية للزوّار، الباحثين عن معارض استثنائية، لاسيما أن المنارة تقيم تلك الفعاليات بالتعاون مع متاحف عالمية مثل «اللوفر» و«غوغنهايم»، بالإضافة إلى معارض تتناول عوالم فنية متنوعة من الشرق والغرب.





تشكِّل منارة السعديات اليوم أيقونة ثقافية في أبوظبي، تتجاوز كونها صرحاً معمارياً إلى كونها منصة ريادية للحراك الثقافي والفني. فهي تنبض بالحياة عبر معارض عالمية وورش تعليمية وأنشطة مجتمعية، وتلعب دوراً محورياً في صياغة صورة أبوظبي كحاضنة للفنون والإبداع. وبقدر ما تمثل جسراً نحو الثقافة العالمية، تظل وفية لهويتها الوطنية، لتغدو بحق منارةً تشعّ فكراً وجمالاً في المنطقة والعالم.

من الأدوار الرئيسة التي تلعبها منارة السعديات، دعمها للفنانين الإماراتيين من خلال كونها منصّة يعرضون فيها أعمالهم، ويبرزون طاقاتهم الإبداعية، ضمن برامج ومعارض جماعية وفردية. كما أن دورها الداعم لا يقتصر على استضافة المعارض الفنية، بل يتسع ليشمل ورش عمل وبرامج تعليمية موجهة للأطفال والشباب والعائلات، ساعية من خلال ذلك إلى غرس قيم الفن والمعرفة في الأجيال، عبر أنشطة عملية وتفاعلية تجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية. وتقوم المنارة بتنظيم جلسات حوارية ومحاضرات مفتوحة للجمهور، تستضيف فيها فنانين وأكاديميين وخبراء في الفنون، مما يُسهم في بناء وعي ثقافي متجدد، ويُعزز من دور أبوظبي كوجهة للحوار الثقافي العالمي.



فعاليات مهمة

تبلغ المساحة الكليّة لمنارة السعديات نحو 15.400 متر مربع من المساحات المخصصة للعرض الثقافي والفني. وتضم 3 صالات عرض مؤقتة مع مساحة مخصّصة للمعارض الدائمة، إضافة إلى استوديو للتصوير الفوتوغرافي واستوديو فني مجهّز بنشاطات تعليمية وتدريبية. وتضم مسرحاً يتسع لاستضافة 250 شخصاً، مما يجعلها مركزاً ديناميكياً لاستضافة الفعاليات الثقافية الكبرى والعروض الحية من مسرح وموسيقى ومحاضرات.

وتستضيف منارة السعديات سنوياً عدداً كبيراً من الفعاليات النوعية مثل فن أبوظبي والقمة الثقافية، كما شهدت معارض مثل: «استكشاف الفن الحديث» و«الرحالة» و«الفن والدولة» إقبالاً واسعاً، وأسهمت في إثراء النقاش حول دور الفن في بناء الهوية والانفتاح على العالم، الأمر الذي يضيف بُعداً دوليّاً من خلال الربط بينها وبين شبكات الفن العالمية، مما يجعلها بوابة الحراك الثقافي والفني.

وتلعب منارة السعديات دور «المختبر الفني» الذي يتيح للفنانين تجريب أشكال جديدة من التعبير البصري والسمعي، ويحفّز تفاعل الجمهور مع الفنون المعاصرة. وهي بذلك ملتقى للتبادل الثقافي، حيث يلتقي الفنانون والجمهور والخبراء على أرضية مشتركة.





بوابة المنطقة الثقافية

تأتي أهمية منارة السعديات أيضاً، من موقعها في المنطقة الثقافية بالسعديات، التي تضم مشاريع عالمية مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومتحف غوغنهايم أبوظبي وغيرها، مما يجعلها بوابة أولى للتعريف بالمنطقة الثقافية، ومقدمة للرحلة التي يخوضها الزائر، عبر متاحف ومعالم تجسد رؤية أبوظبي في الاستثمار بالثقافة. وفي الوقت الذي تحمل المنطقة الثقافية مشاريع كبرى قيد الإنجاز، تُعدّ منارة السعديات منصّة حيوية تواكب التطور الثقافي المستمر، وتقدم برمجتها المتنوعة على مدار العام، مما يجعلها مركز جذب دائم للسكان والزوار والسياح.





منبر للتواصل

الدور الريادي الذي تؤديه منارة السعديات يتمثّل في قدرتها على تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كمدينة عالمية للثقافة والفنون، فهي تستقطب معارض تجوب العالم، وتفتح أبوابها لمبادرات التعاون مع كبريات المؤسسات الفنية الدولية. وتتحول إلى منبر للتواصل الثقافي العابر للحدود، يترجم رؤية الإمارات في نشر قيم الحوار والتسامح.

وإلى جانب الانفتاح على العالم، تحرص منارة السعديات على الاحتفاء بالهوية الوطنية وتعزيز حضور الفنانين الإماراتيين في المشهد الإقليمي والدولي. وتتيح لهم فضاءً للتعبير عن تجاربهم الفنية، وتساعد على إبراز أصوات جديدة تعكس ثراء المشهد المحلي وتنوعه. كما تشجع على المبادرات التي تمزج بين الفنون المعاصرة والتراث الإماراتي، لتؤكد أن الهوية الوطنية منفتحة وقادرة على مواكبة العصر.