خبراء: «المتحف المصري الكبير».. حضارة تتجدد على أعتاب الأهرامات

عبد الله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)



على مقربة من هضبة الجيزة، حيث تلتقي ذاكرة التاريخ بعظمة المكان، يطلّ المتحف المصري الكبير كأضخم صرح أثري وثقافي في العالم، حاملاً بين جدرانه حلم المصريين في أن يكون شاهداً على عبقرية أجدادهم وامتداداً لرسالة حضارية تتجاوز حدود الزمان والمكان. فهذا المشروع العملاق الذي طال انتظاره لعقود، لا يمثل مجرد متحف جديد، بل يُعدّ نقلة نوعية في مفهوم العرض المتحفي، يجمع بين العلم والتكنولوجيا والفن في تجربة بصرية ومعرفية فريدة، تُعيد اكتشاف كنوز مصر القديمة برؤية معاصرة. وتتجه الأنظار من الشرق والغرب نحو هذا الصرح الذي يُتوقع أن يغيّر وجه السياحة الثقافية في العالم، وأن يعيد لمصر موقعها الريادي كحاضنة لأعظم تراث إنساني عرفته البشرية. وتثار في الأوساط الأثرية أسئلة عديدة حول فلسفة تصميم المتحف، وآليات العرض الحديثة، والرسالة التي يحملها للأجيال القادمة، فضلاً عن دوره في دعم البحث العلمي والتبادل الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية في وعي الزائر المحلي والعالمي على حدّ سواء.

في هذا الاستطلاع، نتحاور مع نخبة من علماء وخبراء الآثار المصريين الذين عايشوا فكرة المتحف منذ نشأتها وتابعوا مراحله المختلفة، لنستعرض معهم أهمية هذا المشروع في حفظ التراث الإنساني، والدلالات التي يحملها افتتاحه في زمن تتجه فيه الإنسانية إلى إعادة تعريف علاقتها بالماضي في ضوء الحاضر والمستقبل.

في البداية قال بسام الشماع، عالم المصريات والخبير الأثري: «إن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح معماري ضخم، بل هو مشروع حضاري يُعيد تقديم مصر القديمة للعالم برؤية حديثة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، مضيفاً أن طريقة العرض في المتحف تعتمد على فلسفة «السرد المتحفي»، التي تجعل الزائر يعيش رحلة تاريخية تبدأ من نشأة الحضارة المصرية حتى العصور المتأخرة، باستخدام تقنيات الإضاءة والتفاعل الرقمي لتعزيز التجربة البصرية والمعرفية».





نقلة نوعية

من جانبه أشار الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار السابق في جامعة القاهرة، إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، إذ تُعرض مقتنياته لأول مرة كاملة في مكان واحد منذ اكتشاف مقبرته قبل أكثر من قرن.



التكنولوجيا والمتحف

يقول خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور محمد مغربي لـ«الاتحاد»: «إن المتحف المصري الكبير يحتوي أحدث تكنولوجيا على مستوى العالم فيما يتعلق بالتأمين وكذلك بالنسبة لعرض المحتويات، فعلى مستوى التأمين يعتمد المتحف على أعلى مستويات التحصين على مستوى العالم. ويتضمن المتحف، بحسب مغربي، تقنيتين: المنع الاستباقي، الحماية متعددة الطبقات، وهو أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتأمين الإلكتروني، حيث تُوضع خطط دقيقة تغطي جميع السيناريوهات الممكنة، سواء كانت اختراقاً من الخارج أو محاولة داخلية، مؤكداً أن تكامل مستويات الرقابة يجعل تجاوزها جميعاً أمراً شبه مستحيل».

وأضاف أن نظم التأمين تعمل بطريقة عصبية واحدة لا كأدوات منفصلة، وتعتمد بالكامل على توصيلات سلكية، تجعل من الصعب التشويش عليها أو تعطيلها. خاصة مع تزويد النظام بآلية إنذار فوري تصدر إشعاراً لحظياً في حال تعطل أي قارئ، أو فُصل عن الشبكة، ما يضمن سرعة استجابة تصل إلى «زمن صفر».





النظام الأمني للمتحف

قال الدكتور محمد مغربي: إن هناك ثلاث ركائز أساسية تدعم النظام الأمني للمتحف، أولاها: تقنية توسيم القطع الأثرية وتتبعها عبر شرائح (RFID Tags)، ما يتيح مراقبة حركة كل قطعة من لحظة خروجها من المخزن وحتى عودتها، بل حتى في مناطق لا تصل إليها الكاميرات، والثانية: منظومة الكاميرات العصبية المزودة ببرامج ذكاء اصطناعي لتحليل الأنماط، والتي تعمل بالرؤية الليلية والتصوير الحراري لتغطية كل الزوايا دون نقاط عمياء، وتكشف أي تحركات غير مألوفة في أوقات الإغلاق. أما الثالثة فهي نظام التحكم في الدخول الذي يجمع بين تقنيات الأشعة السينية والتعرف على الوجه، ما يسمح بإنشاء ملف تعريفي لكل زائر يربط بين صورته وتذكرته وبياناته الشخصية.

وسيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.