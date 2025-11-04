الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين

للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
4 نوفمبر 2025 13:59

يعود معرض "منار أبوظبي" المحور الرئيسي لمبادرة "أبوظبي للفن العام"، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في نسخته الثانية ليُطل بتركيباته وأعماله الفنية الضوئية للمرة الأولى من مدينة العين التي انطلقت 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 4 يناير 2026. 
 وتحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، يُسلط "منار أبوظبي"، وبإشراف المدير الفني كاي هوري، وبتقييم كل من القيم الفني علياء زعل لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، من خلال مواقعه الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، الضوء على أعمال فنية لستة فنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، حيث تُنير أعمالهم الفنية المعتمدة واحتَي القطارة والجيمّي، ليواصل المعرض رسالته في الاحتفاء بإمارة أبوظبي مركزا للابتكار الثقافي والفن العام المعاصر، من خلال الدمج بين الإبداع والتراث والطبيعة والتكنولوجيا لإلهام المجتمع والزوار على حدّ سواء.
وقد استمتع الزوّار خلال الافتتاح والذي تزامن مع انطلاق مهرجان الحرف اليدوية التقليدية في العين، بتجارب غامرة ولافتة للنظر بعطلة نهاية الأسبوع بأعمال فنية ضوئية مبهرة قدّمها الفنانون رافاييل لوزانوهيمر وخالد الشعفار وميثاء حمدان وعبدالله المُلّا وعمّار العطّار وكريستيان برينكمان، حيث اصطحبت هذه الأعمال الجمهور في رحلة حسّية تمزج بين الضوء والصوت والمناظر الطبيعية، في انعكاس لمكانة أبوظبي المتنامية منصّة عالمية لتبادل الإبداع والابتكار في الفن العام.
كما انطلقت فعاليات "منار أبوظبي" بجلسة حوارية عامة بعنوان "الفن العام ومشهد العين الطبيعي" استضافتها القيّم الفني للمعرض عليا زعل لوتاه، حيث قدّمت للحضور لمحة عن الرؤية الإبداعية وراء الأعمال الفنية التركيبية ودور الفن العام في الاحتفاء بالإرث الثقافي لإمارة أبوظبي.
وكجزء من فعاليات منار أبوظبي، تحتضن واحتي القطارة والجيمي منصات مؤقتة للمأكولات والمشروبات وجولات إرشادية وورش عمل للتصوير الفوتوغرافي، مما يتيح للجمهور فرصًا لتجربة الفن والثقافة والمجتمع وسط واحات العين التاريخية، تتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بتجربة تجمع بين الفن والثقافة والمجتمع في أجواء واحات العين التاريخية.


 

المصدر: وام
معرض منار أبوظبي
مدينة العين
