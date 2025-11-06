790 عنواناً لـ«أبوظبي للغة العربية» في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 5 حتى 16 نوفمبر 2025، تحت شعار «بينك وبين الكتاب».

يقدم المركز في جناحه بالمعرض 790 عنواناً في مختلف المجالات المعرفية، من إصدارات مشاريعه: «كلمة» للترجمة، و«إصدارات»، وسلسلة «البصائر والبحوث والدراسات»، بينها 90 عنواناً من أحدث إصداراته.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية، على المشاركة في معارض الكتاب الدولية، ومن ضمنها معرض الشارقة الدولي للكتاب انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالنشر، إلى جانب استثمار هذه المناسبات المتميزة لطرح إصداراته الجديدة، وقياس مدى اهتمام الجمهور بمجالات معرفية محددة، والإضاءة على مشاريعه ومبادراته النوعية، والتعريف بها أمام الحضور الواسع لدور النشر العالمية، إضافة إلى الالتقاء بأعلام الأدب، والفكر، والفن، والتعرّف على أحدث جهود المترجمين والوكلاء الأدبيين والمبدعين، من جميع أنحاء العالم، والتعرف على دور النشر والجهات الثقافية الإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات، وتشجيع التعاون المشترك.

تتضمن فعاليات المعرض ورش عمل تفاعلية، وحفلات موسيقية، وجلسات حوارية، ومهرجان الإثارة والتشويق، ومؤتمري الناشرين والمكتبات، إلى جانب تقديم أنشطة مبتكرة مثل «أكاديمية التواصل الاجتماعي»، ومبادرة «صيدلية الشعر»، وغيرها من الفعاليات التي تستهدف شرائح المجتمع كافة.