الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قصائد تضيء ليالي «الشارقة للكتاب»

قصائد تضيء ليالي «الشارقة للكتاب»
8 نوفمبر 2025 15:32

الشارقة (الاتحاد) ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تُقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، نظّمت ساحة الشعر أمسية شعرية جمعت الشاعرة السورية وراد خضر والشاعر المصري جعفر حمدي، وأدارها الإعلامي فواز الشعار. قدّمت الشاعرة وراد خضر، مجموعة من قصائدها التي تنوّعت بين الغزلية والتأملية، فقرأَت قصيدتها «كتاب» التي انسجمت مع روح المعرض وأجوائه.
من جانبه، قرأ الشاعر والباحث المصري جعفر حمدي، الحائز على جائزة الشارقة للإبداع العربي 2018 عن ديوانه «كآخر نقطة في البئر»، مجموعة من قصائده التي تنوّعت بين الغنائية والتأمل الوجودي. وشهدت الأمسية تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي تنقّل بين القصائد في لقاءٍ وصفه مقدمها بأنه «جلسة أسرية للشعراء وعشاق الكلمة تحت سقف واحد، بين الكتب والقصائد»، ضمن سلسلة من الفعاليات والأمسيات الشعرية التي يحتضنها المعرض في دورته الرابعة والأربعين.
 

