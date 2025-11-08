الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ورشة «كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني» في «الشارقة للكتاب»

ورشة «كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني» في «الشارقة للكتاب»
8 نوفمبر 2025 16:58

الشارقة (الاتحاد)
استعاد كاتب السيناريو المصري محمد سليمان عبد المالك، بدايات رحلته من كلية الطب إلى عالم الكتابة الدرامية، مؤكداً أن شغفه بالسرد قاده إلى مهنةٍ يصفها بأنها «أقرب إلى تشريح النفس الإنسانية من تشريح الجسد».
جاء ذلك خلال ورشة مهنية بعنوان «كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من المعرض، قدّم فيها خلاصة أكثر من خمسة عشر عاماً من التجربة في كتابة الدراما العربية. روى عبد المالك كيف انتقل من دراسة الطب إلى عالم السيناريو، قائلاً إن شغفه بالكتابة تغلّب على المهنة الأكاديمية، وإن أصعب ما واجهه في بداياته كان التعلُّم الذاتي قبل أن يصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية والدورات المتخصصة.
وأضاف أن كتابة السيناريو تُعد من أكثر أشكال الكتابة تعقيداً، لأنها تتطلب الجمع بين الفن والإنتاج، والإبداع والحسابات العملية.
وأوضح أن السيناريو هو النقطة الأولى التي يُبنى عليها العمل الدرامي بكل عناصره الفنية والتقنية، مشيراً إلى أن كل مشهد يُكتب يتحول لاحقاً إلى جدول إنتاجي يحدد الشخصيات والمواقع والتكاليف، ليصبح النص الدرامي «لغة مشتركة تجمع المبدعين خلف الكاميرا وأمامها».
وتحدّث عبد المالك عن تطور الدراما التلفزيونية خلال العقدين الأخيرين، مبيناً أن المنصات الرقمية والهواتف الذكية أعادت تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، ودفعت الكتّاب إلى البحث عن أشكال جديدة للسرد والتفاعل، في ظل تحولات المشاهدة الحديثة.
كما فرّق بين الكتابة الروائية والسيناريو، موضحاً أن الرواية تُكتب لتُقرأ، بينما السيناريو يُكتب ليُنفّذ، وأن الأديب يخلق عالمه الكامل بالكلمات، في حين يشارك السيناريست المخرجَ والممثلين والموسيقيين في بناء الصورة الحية على الشاشة.
واعتبر أن التحدي الأكبر في كتابة السيناريو هو التعبير عن المشاعر بأقل عدد من الكلمات، وصياغة حوار طبيعي وبسيط يعكس الحياة اليومية دون مبالغة أو وصفٍ تقريري.
ولد عبد المالك عام 1979 في الكويت، وعُرف بأعماله التلفزيونية المميزة مثل «رقم مجهول» و«ممالك النار» و«باب الخلق».

أخبار ذات صلة
وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث يتحاوران في جلسة «أن تكتب مدينة»
الشارقة تجمع العواصم العالمية للكتاب لتعزيز ثقافة القراءة
ورشة
كتابة السيناريو
معرض الشارقة الدولي للكتاب
مسلسل تلفزيوني
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©