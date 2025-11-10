«الناشرين الإماراتيين» تُطلق «برنامج تبادل الناشرين» بالتعاون مع «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، عن «برنامج تبادل الناشرين»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الهادف إلى استكشاف فرص تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم الدوليين، وربط المعارض المحلية الكبرى ببرامج الزمالة الدولية، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة أمام استدامة صناعة النشر الإماراتية وترسيخ حضورها على خريطة النشر الدولية.

كان البرنامج قد أُطلق على هامش أعمال النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر الناشرين الدولي الذي نظّمته هيئة الشارقة للكتاب على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة النشر، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025.

ويسعى البرنامج إلى معالجة التحديات التي تواجه الناشر الإماراتي على صعيد الالتحاق ببرامج الزمالة الدولية، وتوسيع حضوره في المحافل الثقافية الدولية عبر توفير فرص حصرية للتدريب والمشاركة في ورش عمل وبرامج تبادل، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية المعنية بالنشر، حيث ستتعاون الجمعية مع جمعيات الناشرين في عدد من الدول حول العالم، لتأمين فرص مشاركة للناشرين الإماراتيين في برامج الزمالة الدولية ومعارض الكتب والفعاليات ذات الصلة. وفي المقابل، ستضمن الجمعية تخصيص مقاعد للناشرين من تلك الدول للمشاركة في المؤتمر الدولي للناشرين بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب.

وأكّد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار جهود الجمعية المتواصلة بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، والرامية إلى تمكين مستقبل متطور ومستدام لقطاع النشر الإماراتي، وإثراء المحتوى الثقافي العربي، وتوطيد جسور التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة في القطاع، وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي وعالمي لصناعة النشر.

وأوضح الكوس أن البرنامج يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تبادل الحقوق والتمكين المهني والحضور العالمي، إذ يهدف إلى دعم حركة ترجمة الأدب الإماراتي من خلال تنمية فرص بيع وشراء حقوق الكتب والترجمة بين الناشرين الإماراتيين والدوليين عبر منصات وبرامج مهنية مخصصة، إلى جانب تمكين الناشرين المحليين من بناء مسارات مهنية دولية منافسة عن طريق المشاركة في برامج زمالات مهنية بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، بما يفتح لهم آفاقاً جديدة للتطور والنمو.

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: «يشكّل (برنامج تبادل الناشرين) خطوة استراتيجية نحو بناء جسور مهنية طويلة الأمد تربط الناشرين الإماراتيين بنظرائهم حول العالم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لتبادل الحقوق وتوسيع قاعدة الترجمة والنشر المشترك، فالبرنامج يجسّد رؤية الشارقة في تمكين قطاع النشر المحلي من التواصل المباشر مع الأسواق العالمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل صناعة الكتاب من خلال المعرفة والتبادل الثقافي».