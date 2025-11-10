الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الألكسو»: حور القاسمي سفيرة فوق العادة للثقافة العربية

«الألكسو»: حور القاسمي سفيرة فوق العادة للثقافة العربية
10 نوفمبر 2025 21:08

الشارقة (الاتحاد)
منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، منصب سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2025 - 2026، تقديراً لدورها الريادي في دعم الفنون المعاصرة، وتعزيز الحوار الثقافي بين المجتمعات على المستويين الإقليمي والدولي.
سلم الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الشيخة حور صك ودرع سفيرة فوق العادة خلال حفل تعيينها الذي أُقيم صباح اليوم، في قاعة أفريقيا في الشارقة، بحضور عدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة.
وقالت الشيخة حور في كلمتها: «منذ أن خطونا خطوتنا الأولى في إمارة الشارقة، كانت الثقافةُ هي الطريقُ والوجهة.. وكان الرهان على بناء الإنسان بتاريخه العريق وهُويّته الحضارية، هو الرهان الذي اتّخذهُ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لصياغة مشروعه الثقافي بأبعاده الإنسانية، والذي أصبح سبيلنا ودليلنا في بناء حياة مُثمرة عمادُها الثقافة، وقوامُها المعرفة».
وأضافت: «أقف بينكم، وفي قلبي امتنانٌ كبيرٌ لهذا التّشريف الذي أولتني إيّاه المنظمةُ العربيةُ للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بتعييني سفيرةً فوق العادة للثقافة العربية، وتكليفي بهذه المهمة الجليلة.. راجيةً الله عز وجل أن يُعينني على إنجازها بالصورة المثلى، وأن يمّكنني بدعمكم ومؤازرتكم، من تعميق دورنا الحضاري المنشود، انطلاقاً من تاريخنا الثقافي العريق».
وأكدت أن هذا التكليف، ليس تكليفاً فردياً بقدر ما هو دعوةٌ للعمل المشترك، من أجل غدٍ عربيٍّ أكثر وعياً، وعدالةً، وإنسانية، حيث إن برنامج سفراء «الألكسو» للثقافة يشّكل خريطة طريق ملهمة، لما يمكن أن تؤدّيه الثقافةُ حين تتحّول من فكرة إلى فعل، ومن احتفاءٍ بالتراث إلى استثمارٍ في الإنسان، مستعيدةً بذلك دورها في التنمية والتعليم، وفي إعادة بناء الوعي الجمعي على قيم الجمال والإبداع والتسامح.
وأشار معالي الدكتور ولد أعمر في كلمته إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أطلقت مبادرة «سفراء الثقافة العربية»؛ بهدف تكريم الشخصيات البارزة في ميادين الثقافة والفكر والفنون، ليكونوا سفراء لرسالة المنظمة وقيمها في الإبداع والسلام والتعايش، وليعملوا على توطيد حضور الثقافة العربية في الفضاءين الإقليمي والدولي.
وأضاف قائلاً: «أتوجّه بخالص التقدير والامتنان إلى الشيخة حور بنت سلطان القاسمي على قبولها حمل أمانة هذا اللقب، وعلى ما تبذله من جهود حثيثة في رعاية الإبداع ودعم الحوار الثقافي بين الشعوب. إن اختيارها سفيرة فوق العادة للثقافة العربية يؤكد المكانة الرفيعة التي تحتلها دولة الإمارات في المشهد الثقافي العربي والدولي، ودورها الريادي في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وخدمة قضايا الثقافة والتنمية المستدامة».
وتابع: «نأمل أن نواصل مع الشيخة حور العمل الوثيق لتثبيت برامج وأنشطة تسهم في جعل الثقافة أحد أهم محركات التنمية المستدامة في وطننا العربي، وأداةً لترسيخ قيم العيش المشترك والتفاهم الإنساني».
واختتم الحفل بعرض أدائي لفرقة زينة الشارقة، التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية مستحضرة ذاكرة البحر في الموروث الثقافي الإماراتي.

أخبار ذات صلة
حور القاسمي تكرم الفائزين في «تصميم المسرح العالمي 2025»
حور القاسمي تفتتح فعالية «تصميم المسرح العالمي»
الألكسو
سفير فوق العادة للثقافة العربية
حور القاسمي
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
محمد ولد أعمر
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©