التعليم والمعرفة

انتخاب سلطنة عُمان عضواً في المجلس الدولي التابع لليونسكو

انتخاب سلطنة عُمان عضوًا في المجلس الدولي التابع لليونسكو
11 نوفمبر 2025 13:32

انتُخِبت سلطنة عُمان، ممثلةً بهيئة البيئة، عضوًا في المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
ويُعد هذا الانتخاب تتويجاً لجهود السلطنة في دعم مبادرات الاستدامة البيئية، وإسهاماتها الملموسة في تعزيز التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على النظم البيئية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعكس هذا الإنجازٍ الدولي الجديد المكانة الريادية لسلطنة عُمان في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الأحيائي.
ويهدف برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي" (MAB) إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الدول الأعضاء، من خلال توسيع نطاق المحميات الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وتشجيع البحوث العلمية، وتمكين الشباب والباحثين عبر المنح البحثية التي يقدمها البرنامج.
كما يُسهم البرنامج في تعزيز الوعي البيئي ومواجهة تحديات التغير المناخي من خلال دعم الابتكارات والحلول المستدامة.
ويشكل هذا التمثيل الدولي خطوة استراتيجية تعزز الحضور العُماني في المنصات البيئية العالمية، وترسخ دور سلطنة عُمان كشريكٍ فاعل في جهود حماية الكوكب وتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة.
جدير بالذكر أن سلطنة عُمان كانت قد نجحت في إدراج محميتين طبيعيتين ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، هما محمية السرين الطبيعية، ومحمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية.

المصدر: وام
أوزبكستان
سلطنة عمان
اليونسكو
