العلاج الحراري المنزلي.. طريقة مبتكرة لضبط ضغط الدم

أظهرت دراسة نشرت في دورية Applied Physiology أن العلاج الحراري المنزلي قد يساعد في خفض ضغط الدم. الباحثون في مركز "UNT Health Fort Worth" قاموا بتجربة على كبار السن ارتدوا بناطيل حرارية لمدة ساعة يوميًا، أربعة أيام أسبوعيًا، لمدة ثمانية أسابيع. النتائج أظهرت انخفاض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5 نقاط وتحسن تدفق الدم.

الدراسة تأتي في ظل معاناة نحو 120 مليون بالغ أميركي من ارتفاع ضغط الدم، حيث يسيطر عليه واحد فقط من بين كل أربعة. ويشير الباحثون إلى أن العلاج الحراري قد يكون علاجًا مساعدًا لأمراض القلب، لكنه ليس بديلاً عن الأدوية.

العلاج الحراري يحاكي تأثير التمارين الهوائية، حيث يرفع حرارة الجسم ويحسن وظائف القلب والأوعية الدموية، سواء عبر الساونا أو حوض الاستحمام الساخن، أو عبر البناطيل المزودة بأنابيب تسخن المياه.



شملت التجربة 19 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عامًا، وبيّنت أن المجموعة التي استخدمت البناطيل الساخنة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مرونة الأوعية الدموية وضغط الدم.

تشير الدراسة أيضًا إلى أن العلاج الحراري قد يعزز قدرة كبار السن على مقاومة الإجهاد الحراري، وهو أمر مهم مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في العقود القادمة.