التعليم والمعرفة

«الناشرين الإماراتيين» تعزّز شراكات دولية في «الشارقة للكتاب»

«الناشرين الإماراتيين» تعزّز شراكات دولية في «الشارقة للكتاب»
13 نوفمبر 2025 00:11

الشارقة (الاتحاد) تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين حضورها الريادي في المشهد الثقافي على المستويين المحلي والعالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، أحد أكبر الملتقيات الأدبية والثقافية في العالم العربي، مرسِّخةً دورها في تمكين وتنظيم قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويحفل جناح الجمعية، هذا العام، بسلسلة من الملتقيات والاجتماعات والمبادرات الاستراتيجية ضمن فعاليات المعرض، من أبرزها، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة، لتوسيع سبُل التعاون والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية. كما نظّمت الجمعية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الدوليين اجتماعاً موسّعاً ضم اتحاد الناشرين العرب وعدداً من اتحادات النشر العربية بهدف مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه قطاع النشر، وبحث سُبل تعزيز العمل المشترك. كما شكّل الاجتماع منصة للحوار وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين اتحادات النشر العربية واتحاد الناشرين الدوليين.
وفي إطار توسيع الشراكات الدولية، استقبلت الجمعية في جناحها وفداً من كبار الناشرين الفرنسيين يمثلون مؤسسات نشر عريقة، ما أتاح فرصاً واعدة لتبادل الخبرات، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات شراء حقوق النشر والترجمة.
كما شهد الجناح اجتماعاً نوعياً بين جمعية الناشرين الإماراتيين، وجمعية الصناعات الطباعية ومعدات الطباعة الصينية، بهدف توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال تطوير تقنيات الطباعة، ورفد قطاع النشر الإماراتي بأحدث الحلول العالمية في هذا الميدان.
وضمن جهودها لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية، تنظّم الجمعية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ووزارة الاقتصاد والسياحة جلسة متخصصة بعنوان «آليات حجب المواقع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية» يقدّمها مروان خليفة السبوسي، مدير إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تقيم جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام ورشة عمل توعوية حول رسوم خدمات المحتوى الإعلامي الجديدة، بمشاركة نخبة من المختصين في الرصد والتراخيص الإعلامية. وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تأتي مشاركتنا السنوية في معرض الشارقة الدَّوْليّ للكتاب انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين قطاع النشر في الدولة، وتحفيز التبادل الثقافي مع العالم». وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم مبادرات نوعية تدعم حقوق المؤلفين، وتسهم في تطوير البيئة الإبداعية في دولة الإمارات، ونعمل باستمرار على بناء شراكات محلية وعالمية تواكب تطلعاتنا، وتخدم مستقبلاً مستداماً للصناعة».
 

الناشرين الإماراتيين
