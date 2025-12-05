جيميني يتصدر المشهد.. جوجل تكشف قائمة الكلمات الأكثر بحثًا في 2025

كشفت شركة جوجل عن تقريرها السنوي "عام البحث" الذي يسلّط الضوء على أكثر الموضوعات رواجًا في محركها خلال عام 2025، ليكشف عن تغيّر واضح في اهتمامات المستخدمين حول العالم، وتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي للنقاش اليومي والفضول العالمي.



ووفقاً لموقع "تك كرانش" جاء صعود "جيميني"، روبوت الدردشة المطوّر من جوجل، بوصفه المفاجأة الأكبر بعد تصدره قائمة الترندات لهذا العام.





عام تتصدّره الروبوتات الذكية



على الرغم من هيمنة الذكاء الاصطناعي على المشهد منذ سنوات، فإن 2025 شكلت نقطة تحوّل بارزة؛ إذ شهدت قفزة هائلة في عمليات البحث المتعلقة بروبوتات الدردشة. وجاء Gemini في المركز الأول ضمن أكثر المصطلحات التي سجلت نموًا كبيرًا في عدد عمليات البحث مقارنة بعام 2024، بينما حلّ روبوت الدردشة DeepSeek في المركز السابع ضمن القائمة نفسها، ما يعكس اشتداد المنافسة في هذا المجال.





الأحداث الإخبارية الأكثر تداولًا





وعلى صعيد الأخبار، تصدر اسم تشارلي كيرك قائمة الموضوعات الإخبارية الأكثر بحثًا واحتل المرتبة الأولى، واحتل الإغلاق الحكومي الأمريكي المرتبة الثالثة، في دلالة على حضور القضايا السياسية بقوة ضمن اهتمامات المستخدمين العالميين.





وصفات الطعام.. "الهوت هني" في القمة







في عالم المأكولات، كانت الصدارة من نصيب الـ Hot Honey، وهو مزيج حلو وحار يحظى بانتشار واسع في الولايات المتحدة، تلاه طبق "Marry Me Chicken".







الرياضة والفرق الأكثر بحثاً

شهدت الرياضة حضورًا قويًا ضمن نتائج البحث، إذ جاء كأس العالم للأندية في المرتبة الأولى، تلاه "Asia Cup" ثم "ICC Champions Trophy". أما في فئة الفرق الرياضية، فقد تصدّر باريس سان جيرمان القائمة.





ومع تصدر جيميني قائمة أكثر الكلمات بحثًا عالميًا في 2025، يظهر بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءًا من الفضول اليومي للمستخدمين حول العالم. من الروبوتات الذكية إلى وصفات الطعام والرياضة، ويظل السؤال: كيف ستتغير قائمة الترندات في 2026 مع استمرار التطورات التكنولوجية وانتشار الذكاء الاصطناعي؟





إسلام العبادي(أبوظبي)