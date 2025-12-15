بدور القاسمي تترأّس اجتماع مجلس أمناء «كلمات»

الشارقة (الاتحاد)

ترأّست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة كلمات، اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة لاستعراض أبرز الإنجازات لعام 2025، ومناقشة الرؤية والخطط الاستراتيجية لعام 2026، في إطار التزام مؤسسة كلمات المستمر بتمكين الأطفال معرفياً وتعزيز حقهم في الوصول إلى القراءة والمعرفة حول العالم.

وحققت مؤسسة كلمات خلال عام 2025 ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة» أثراً واسع النطاق وصل إلى 42 موقعاً حول العالم، عبر التبرع بـ4600 كتاب باللغة العربية للأطفال، موزعة على 46 مكتبة متنقلة، في ثماني دول شملت البرازيل، وجزر القمر، والمغرب، واليونان، والمملكة المتحدة، وأوغندا، والبرتغال، بما يعكس جهود المؤسسة في دعم الأطفال في البيئات الأكثر احتياجاً.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها خلال الاجتماع، أن مؤسسة كلمات تواصل ترسيخ نموذجها القائم على النشر الميسّر بوصفه أداة تمكين مستدامة، لا تدخلاً مؤقتاً، مشددة على أن الاستثمار في المعرفة، يمثل أحد أكثر أشكال الدعم عمقاً وتأثيراً في حياة الأطفال ومجتمعاتهم.

وأضافت: «إن النشر الميسر يمثل منظومة معرفية، تعيد بناء علاقة الطفل بالقراءة والتعليم والحياة، فهو يفتح أمام الطفل أبواباً جديدة لفهم ذاته والعالم من حوله، ويمنحه أدوات تعزّز استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرار». وأشارت سموّها إلى أن مؤسسة كلمات تعمل بشكل دائم على تطوير برامجها وأدواتها لتمكين الأطفال معرفياً، لأن الطفل القادر على الوصول إلى المعرفة يصبح أكثر قدرة على حماية حقوقه، والمشاركة في تنمية مجتمعه، والتفاعل الواعي مع تحديات عصره.



إنجازات 2025



واستعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025، وفي مقدمتها التعاون مع شركة كانون لإطلاق تجربة مبتكرة تتيح للأشخاص المكفوفين «الشعور بالصور»، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من الكتب الميسّرة الشاملة، في خطوة نوعية تعزز مفهوم الإتاحة المعرفية، كما شملت الإنجازات المشاركة في ورش عمل إقليمية في تونس بتنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وفي إطار مبادرة «تبنَّ مكتبة»، واصلت مؤسسة كلمات حضورها الإنساني عبر دعم الأطفال العرب في المستشفيات ومراكز العلاج، ودعم الأطفال الفلسطينيين عبر المدينة الإماراتية للخدمات الإنسانية، ومساندة الأطفال المحتاجين في المدارس الأهلية، إلى جانب ترميم مكتبة في منطقة إفران في المملكة المغربية، كما أطلقت المؤسسة خط منتجات بالتعاون مع الفنان الفرنسي-التونسي «إل سيد» لدعم مبادرة تبنَّ مكتبة، بما يعزز استدامة المبادرة وربطها بالفنون الإبداعية.كما شهد عام 2025 تنظيم ورش عمل قرائية ودورات تدريبية متخصصة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر ضمن مبادرة «أرى»، التي تهدف إلى تطوير القدرات المعرفية لهؤلاء الأطفال في مجالي القراءة والكتابة. وتوفر المبادرة مجموعة متنوعة من الكتب والمطبوعات، بصيغ ميسّرة متعددة، بما في ذلك كتب «برايل»، والكتب المطبوعة بحروف كبيرة، والكتب الصوتية، والكتب الإلكترونية بصيغة EPUB3، تماشياً مع التزام المؤسسة بتمكين هذه الفئة من الوصول المتكافئ إلى أدوات المعرفة والمحتوى الثقافي.



رؤية

2026وناقش مجلس الأمناء ملامح رؤية «مؤسسة كلمات» لعام 2026، التي تركّز على تعزيز النشر الميسّر وتطوير محتوى أكثر شمولاً، وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لضمان وصول المعرفة إلى الأطفال في مختلف البيئات.

وشارك في الاجتماع كل من، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، نائبة رئيسة مجلس الأمناء، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، أمين الصندوق، والشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، أمين عام مجلس الأمناء، والدكتورة محدثة الهاشمي، وأحمد بن ركاض العامري، والسيدة أحلام بلوكي، فؤاد منصور شرف، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة كلمات.