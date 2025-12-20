الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«عبق الأندلس» يحتفي بالتاريخ المشترك بين الثقافتين العربية والإسبانية

محمد مصبح النعيمي واينو يوارت والحضور خلال الافتتاح (وام)
21 ديسمبر 2025 01:59

رأس الخيمة (وام)

انطلقت أمس بالرفاعة في رأس الخيمة، فعالية «عبق الأندلس» التي نظمها «ذا ديزاين جالري»، بالتعاون مع السفارة الإسبانية لدى الدولة، احتفاء بالتاريخ المشترك، من خلال الفنون والموسيقى والمأكولات والتقاليد التي عكست جمال وروح التراث الأندلسي وتستمر أسبوعين.

وبدأت الفعالية، بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمعرض معماري يضم 26 صورة وعملاً تشكيلياً، بمشاركة النحات الإيرلندي الفنان جوزيف مكيفر.

أخبار ذات صلة
«الفنون» تستقطب الزوار من مختلف الفئات
«الشارقة الرياضي» ينظم معسكراً في إسبانيا لثلاثة دراجين موهوبين

العمارة الأندلسية
وقالت الأديبة الإسبانية الدكتورة اينو يوارت، في كلمة الافتتاح بالإنابة عن السفارة الإسبانية: «يسعدني افتتاح هذا المعرض المعماري الملهم، نحن محظوظون بوجود حضور إسباني هنا في رأس الخيمة يدرك أهمية مثل هذا الحدث، ليس فقط لقيمته الثقافية، ولكن أيضاً لأهميته الأكاديمية والعلمية»، مشيرة إلى أن «العمارة الأندلسية تطورت في إسبانيا خلال فترة الحكم الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر، وتمثل أحد أرقى التقاليد المعمارية في التاريخ».

تاريخ الأندلس
وقدم المعرض نبذة مختصرة عن تاريخ الأندلس التي حكمها المسلمون في شبه الجزيرة الأيبيرية، خلال النصف الثاني من القرن الثامن، وكانت هذه الفترة رائعة ثقافياً، وفي ظل خلافة قرطبة، كانت الأندلس منارة للتعلم، وأصبحت مدينة قرطبة، الأكبر في أوروبا، واحدة من المراكز الثقافية والاقتصادية الرائدة.
فهم خاص
ومكن المعرض زواره من اكتشاف المباني الأكثر إثارة للإعجاب التي تركها الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا على مدى ثمانية قرون من عام 711 وحتى عام 1492.

الأندلس
إسبانيا
الموسيقى
الفنون
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
الرياضة
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
اليوم 09:20
مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"من بينهم المهندسة ميكايلا"ميتشي"
الترفيه
سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك
اليوم 09:19
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
الرياضة
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©