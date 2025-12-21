الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة» يشارك في ندوة «الألكسو»

عيسى صالح الحمادي خلال مشاركته في ندوة «الألكسو» بتونس (وام)
22 ديسمبر 2025 01:13

تونس (وام)

شارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة في ندوة «جهود الألكسو في تعزيز السياسات اللغوية المبتكرة: الإطار المرجعي المشترك للغة العربية نموذجاً»، وذلك على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في مقرها بالعاصمة التونسية.
وقدم الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، ورقة علمية بصفته أحد الخبراء المنسقين في المكون الثاني من الإطار المرجعي المشترك للغة العربية، الذي يعد من أبرز البرامج الاستراتيجية التي تعمل منظمة الألكسو على إنجازها حالياً.
ونُظمت الندوة بالتعاون بين منظمة الألكسو وجامعة منوبة ومخبر الباحث العربي واللسانيات الحاسوبية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، حيث سلطت الضوء على المبادرات الرائدة لتطوير السياسات اللغوية في الوطن العربي، وأهمية الإطار المرجعي المشترك في توحيد المقاربات التعليمية والارتقاء بكفاءة متعلمي اللغة العربية.
واستعرض الحمادي ما أنجز في المكون الثاني من الإطار، والمتعلق ببناء معايير مناهج اللغة العربية ومعايير اختبارات اللغة العربية، إضافة إلى تشكيل فريق العمل العربي المشترك، وتحديد المخرجات العلمية التي تشمل إعداد وثائق المعايير والأدلة المنهجية والتقارير العلمية.
وأكد أن مشاركة المركز تأتي في إطار دوره الريادي في دعم اللغة العربية وتعزيز التعاون العربي في مجال تعليمها، بما يسهم في حفظ الهوية اللغوية والثقافية، والارتقاء بمكانة اللغة العربية في ظل التحولات الرقمية.
وكرمت منظمة الألكسو المشاركين والمؤسسات تقديراً لإسهاماتهم في خدمة اللغة العربية، كما كرمت الدكتور عيسى صالح الحمادي على مشاركته العلمية، وأهدى بدوره مجموعة من إصدارات المركز الحديثة لعام 2025 إلى معالي الدكتور أحمد بن أعمر، المدير العام للمنظمة، تضمنت دراسات متخصصة في تطوير تعليم اللغة العربية.

 

