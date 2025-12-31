الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الدنمارك تطوي صفحة البريد التقليدي بعد 401 عام

31 ديسمبر 2025 09:15

أصبحت الدنمارك أول دولة في أوروبا تتوقف عن توصيل الرسائل العامة، بعد أن قامت شركة البريد السويدية-الدنماركية بوستنورد الثلاثاء بتسليم آخر رسائلها، منهية بذلك 401 عاماً من تاريخ البريد في البلاد.

وتعد الدنمارك واحدة من أكثر الدول رقمنة في العالم، وقد انخفض عدد الرسائل بنسبة 90% منذ عام 2000، حسبما أعلنت الشركة الحكومية في مارس عند الإعلان عن هذا القرار، مضيفة أنها تنوي التركيز بالكامل على توصيل الطرود مع تزايد التسوق عبر الإنترنت.

وتم تسليم آخر رسالة على الإطلاق إلى متحف إنجما للاتصالات في كوبنهاجن، حيث ستصبح جزءاً دائماً من المعرض. وبدأت خدمة البريد الحكومية في إزالة 1500 صندوق بريد أحمر عام في النصف الثاني من عام 2025، وتوقفت عن بيع الطوابع البريدية في 18 ديسمبر.

