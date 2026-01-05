«متحف زايد» يحتفي بإرث الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى متحف زايد الوطني بمرور شهر على افتتاحه واستقباله الزوّار، مُعززاً مكانته مركزاً جديداً للتفاعل الثقافي والبحث والتعلّم في الإمارات. وعلى مدار شهر كامل، استكشف زوّار المتحف تاريخ الدولة، وتعرفوا على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

واحتفاءً بافتتاحه، قدم المتحف برنامجاً حافلاً من الأنشطة في مساحاته الداخلية والخارجية، تضمن جولات إرشادية، وعروضاً حيّة، ومحاضرات، وأنشطة تعليمية موجهة للعائلات، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب، التي تحتفي بتراث وإرث دولة الإمارات العريق وتبرز ثقافتها.