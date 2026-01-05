الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«متحف زايد» يحتفي بإرث الوطن
6 يناير 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى متحف زايد الوطني بمرور شهر على افتتاحه واستقباله الزوّار، مُعززاً مكانته مركزاً جديداً للتفاعل الثقافي والبحث والتعلّم في الإمارات. وعلى مدار شهر كامل، استكشف زوّار المتحف تاريخ الدولة، وتعرفوا على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
واحتفاءً بافتتاحه، قدم المتحف برنامجاً حافلاً من الأنشطة في مساحاته الداخلية والخارجية، تضمن جولات إرشادية، وعروضاً حيّة، ومحاضرات، وأنشطة تعليمية موجهة للعائلات، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب، التي تحتفي بتراث وإرث دولة الإمارات العريق وتبرز ثقافتها.

متحف زايد
الإمارات
أبوظبي
متحف زايد الوطني
الشيخ زايد
