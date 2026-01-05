المجمّع الثقافي يعلن فعاليات متنوعة حتى مايو 2026

أبوظبي (وام)

أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة متنوعة من العروض الفنية والمعارض والبرامج المجتمعية والأنشطة العائلية، من يناير الجاري إلى مايو المقبل. ويعد الموسم المقبل بتجارب ثقافية ثرية، يتصدرها برنامج متنوع من العروض الأدائية، بالإضافة إلى دورة جديدة من مهرجان الفيلم الأوروبي. كما يُقدَّم معرض استعادي بارز يتتبع المسيرة المهنية للفنان شيزاد داوود في منتصف مشواره الإبداعي. وفي الوقت نفسه، تواصل البرامج العامة للمجمّع الثقافي والاستوديوهات الفنية ومكتبة أبوظبي للأطفال، تقديم تجارب تعليمية تفاعلية وفرص للاستكشاف الإبداعي للجمهور من مختلف الأعمار.



العروض الأدائية

يستهل المجمّع الثقافي موسمه بتقديم برنامج مميز من العروض الأدائية يبدأ في شهر يناير بعرضين من روائع الباليه الكلاسيكي تقدمهما فرقة البالية الروسية ماري إيل، وذلك بالشراكة مع «آرت فور أول». وسيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة عرض روميو وجولييت بتاريخ 9 يناير، من خلال أزياء فخمة وديكورات مؤثرة وأداء فني استثنائي. ويليه في 10 يناير العرض الساحر سندريلا، الذي يقدمه راقصو فرقة البالية الروسية ماري إيل والمعروفين بدقتهم وأناقتهم وقدرتهم على السرد الدرامي المؤثر. وللجمهور الأصغر سناً، يشهد الشهر تقديم عرضين مسرحيين مفعمين بالحيوية مقتبسين عن كتاب تشارلي كوك المفضل بقلم الكاتبة جوليا دونالدسون يومي 23 و24 يناير.



المسرح الإماراتي

سيقدم المجمّع الثقافي في 27 مارس عرض «ريما: عروس الصحراء»، وهو عمل مسرحي إماراتي يتتبع رحلة «ريما»، الظبية التي ترمز إلى النقاء والتسامح.

ويختتم الموسم بـ «مهرجان الفيلم الأوروبي 2026»، من 19 إلى 24 مايو، ويتم تقديمه بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات.