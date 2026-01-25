الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «Spotify»  لدعم الموسيقيين الناشئين

لطيفة بنت محمد خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
26 يناير 2026 01:49

دبي (الاتحاد)

بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وقّعت «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع منصة «Spotify»، الأكثر شهرة بين منصات الاستماع عبر الاشتراك في العالم، بهدف بناء شراكة استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في سياق التزام الطرفين بدعم الموسيقيين الناشئين والمواهب المحلية وتمكينهم من تعزيز حضورهم على الساحة العالمية، بما يسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز دورها كرافد أساسي للاقتصاد الإبداعي.
وتؤسس مذكرة التفاهم شراكة بين منصة Spotify، التي تجاوز عدد مستخدميها 713 مليون مستخدم، من بينهم 281 مليون مشترك في أكثر من 180 سوقاً حول العالم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، كنموذج فريد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والرؤى للمساهمة في تطوير وتنفيذ مبادرات ثقافية مشتركة، تتماشى مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية في مجال الموسيقى، علاوة على التعاون في إطلاق مبادرات هدفها توسيع فرص وصول الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات إلى موارد ومنصات تدعم تطورهم المهني، وتعزز قدرتهم التنافسية في قطاع الموسيقى، وتساعدهم على فهم جمهورهم بشكل أعمق باستخدام البيانات والتحليلات المتخصصة، في حين تتضمن الشراكة أيضاً تقديم دعم عملي يمكّن المبدعين من استدامة وتطوير مسيرتهم المهنية.
كذلك، تشمل المذكرة قيام «دبي للثقافة» بتقديم الدعم المؤسسي وتمويل البرامج المشتركة، والتعاون في تطوير واستدامة مبادرات إبداعية طويلة الأمد تسهم في تشجيع التعبير الفني والتبادل الثقافي والابتكار في القطاع الموسيقي المحلي، فيما تتولى منصة «Spotify» تنظيم سلسلة من المشاريع الموسيقية التي تسلّط الضوء على المجتمع الإبداعي في دبي، ما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب.

منصات مبتكرة
أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، حرص الهيئة على تطوير المواهب المحلية، وهو ما تعتبره من أبرز ركائز أولوياتها القطاعية الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي، وقالت: تسعى «دبي للثقافة» عبر مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى توفير منصات مبتكرة تسهم في النهوض بمختلف القطاعات.

