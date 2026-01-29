الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد: دبي تواصل الاستثمار في الإنسان المبدع

لطيفة بنت محمد تتفقد معروضات مهرجان سكَّة للفنون والتصميم (وام)
30 يناير 2026 02:02

دبي (وام)

زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكَّة للفنون والتصميم، الذي يُقام تحت رعاية سموّها في حي الشندغة التاريخي، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل.
وقامت سموّها بجولة في أرجاء المهرجان، يرافقها كل من معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، واطّلعت خلالها على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والتركيبات والمشاريع الإبداعية والجداريات التي تتضمنها دورة هذا العام تحت شعار «رؤى دبي: سرد هويتنا المستقبلية». والتقت سموّها عدداً من الفنانين والمبدعين المشاركين، مشيدة بتميّز أعمالهم الفنية وعمق رؤاهم الإبداعية، وأكدت أن دبي تواصل الاستثمار في الإنسان المبدع، ودعم المواهب الناشئة، وتوفير منصات مستدامة تُمكّن الكفاءات الفنية من النمو، وتسهم في بناء منظومة ثقافية متكاملة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وسلّطت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الضوء على مسيرة تطوّر مهرجان «سكّة»، الذي رسّخ مكانته، عاماً بعد عام، وانتقل من منصة للتجارب الإبداعية إلى فضاء ثقافي رائد يحتضن المواهب الإبداعية، ويسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي.
وأكّدت سموّها أن «سكّة» يواصل أداء دوره منصة انطلاق رئيسية للفنانين والمواهب الناشئة، من خلال توفير مساحة لاستكشاف الأفكار الجديدة، والتواصل المباشر مع الجمهور، والمساهمة الفاعلة في تشكيل الحوار الثقافي.
ويجمع المهرجان في دورته الرابعة عشرة أكثر من 450 فناناً ومبدعاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، مقدماً تجارب فنية مبتكرة تتيح للفنانين فرص التجريب والتطوير، وتعزز الحوار الثقافي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتبادل المعرفي.
ويواصل مهرجان سكَّة للفنون والتصميم في دورته الحالية دوره في تمكين الفنانين، ومد جسور التواصل بينهم وبين المجتمع، وتشجيع الجمهور على التفاعل مع أعمال فنية تعبّر عن خصوصية الهوية المحلية، وتستشرف تطلعات دبي المستقبلية.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
مهرجان سكة للفنون والتصميم
