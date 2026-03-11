بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر

الشارقة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وذلك يوم أمس، الثلاثاء، شارك فيها كلٌّ من، شيخة المطيري من الإمارات، محمود صالح من فلسطين، وفاتح البيوش من سوريا، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، إضافة إلى جمهور واسع من نقاد وشعراء ومحبين للقصيدة، امتلأت قاعة البيت بتفاعلهم وحضورهم.

قدّم الأمسية الدكتور علي الشريف، من الجامعة القاسمية، الذي رحّب بالحاضرين، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، على دعمه ورعايته للأدب والثقافة، وقال: لا يسعنا في هذه الأمسية إلا أن نتقدّم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة وحكيمها، حاضن الإبداع والمبدعين، الذي جعل من الشارقة منارةً للعلم والمعرفة، وفضاءً رحباً يلتقي فيه الأدب بالفكر، وتزدهر فيه الكلمة الحُرة والقصيدة الجميلة.

افتتحت القراءات الشاعرة شيخة المطيري، التي غاصت في الموروث الإماراتي الشعبي واستحضرت منه الشاعرة سلمى بنت الماجدي بن ظاهر، مستمدةً منها روح التحدي والشعر، وفي قصيدة أخرى تماهت مع محيطها، وتقمّصت أوجاع بائع الشاي، متخذةً منه رمزية لمعاناة الإنسان.

ثم قرأ بعدها الشاعر الفلسطيني محمود صالح، حيث ألقى عدة قصائد امتازت بجودة الاشتغال اللغوي والبلاغي، إضافة لما تحمله من مضامين فكرية. مختتماً القراءات الشاعر السوري فاتح البيوش، الذي تنوّعت مواضيع قصائده، فمن حنينه إلى الشام جاءت قصيدة «مرآة التجلّي» مترعةً بالشوق والحنين، وفي قصيدة أخرى «أبجدية الغار» نشهد حنيناً مختلفاً إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام الأمسية كرّم الشاعر محمد البريكي المشاركين ومقدّم الأمسية.