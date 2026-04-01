«التنمية الأسرية».. 3 فئات جديدة في «تحدي القراءة الأُسري»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية الدورة الثالثة من «تحدي القراءة الأُسري»، واستحدثت 3 فئات جديدة لكبار المواطنين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ ثقافة القراءة، تزامناً مع عام الأسرة، بما يعكس التزام المؤسسة ببناء مجتمع معرفي مستدام، حيث يستمر التسجيل حتى نهاية شهر مايو، على أن يتم تكريم الفائزين في شهر نوفمبر المقبل.



وأكدت المؤسسة أن هذه الدورة تشهد تطويراً نوعياً في فئات التحدي، حيث استحدثت الدورة الماضية فئات مخصصة لكبار المواطنين، ووضعت لجاناً متخصصة 3 فئات جديدة تشمل «أفضل قارئ» و«أفضل كاتب» و«أفضل راوٍ»، وتهدف فئة كبار المواطنين إلى: توثيق وحفظ الموروث الثقافي والاجتماعي واللغة العربية واللهجة الإماراتية، تعزيز التواصل بين الأجيال داخل الأسرة والمجتمع، إبراز دور كبار المواطنين في تحقيق الترابط الأُسري المستدام. ويهدف التحدي لتحقيق أهدف استراتيجية أبرزها، تشجيع القراءة كأسلوب حياة داخل الأسرة، تعزيز التفاعل والحوار بين أفرادها، استثمار الوقت النوعي بين الأجيال، رفع الوعي بالقضايا الاجتماعية، وإيجاد حلول مبتكرة لها من خلال القراءة.

وقالت فاطمة عبيد المنصوري، رئيس مكتبة زايد الإنسانية، بمؤسسة التنمية الأسرية، لـ«الاتحاد»: إن إطلاق الدورة الثالثة من «تحدي القراءة الأسري» يأتي من إيمان المؤسسة بأن القراءة ليست نشاطاً فردياً فحسب، بل هي تجربة أسرية متكاملة تسهم في بناء الحوار، وتعزيز الترابط بين الأجيال، وتمكين الأسرة من فهم التحديات الاجتماعية والتعامل معها بوعي ومعرفة، لافتة: «حرصنا على تصميم فئات نوعية لكبار المواطنين، تقديراً لدورهم الريادي في نقل المعرفة والخبرات، حيث عملنا مع لجنة متخصصة لوضع معايير دقيقة لمجموعة من الفئات، بما يضمن إبراز إسهاماتهم الثقافية وتعزيز حضورهم في المشهد المجتمعي».

وتابعت المنصوري: بالنسبة للفئات المستحدثة، فئة أفضل كاتب لمن يمتلكون مهارات كتابية، ويستطيعون التعبير عن أفكارهم من خلال كتابة ملخصات، أو مقالات قصيرة، أو حتى محتوى ثقافي إبداعي، وتأتي مجالات الكتابة المشاركة بقصيدة أو ديوان شعر باللهجة الإماراتية «المحلية» أو باللغة العربية «الفصحى»، أو المشاركة بقصة قصيرة أو مجموعة قصصية، أو المشاركة برواية تدور أحداثها وشخصياتها في دولة الإمارات. بالنسبة لمعايير المشاركة: أن تكون ذات جودة عالية في اللغة والأصالة، وأن تكون ذات قيمة ثقافية ومجتمعية تعتبر إضافة حقيقية للقارئ وللرصيد الوطني الثقافي.

أما عن فئة أفضل راوٍ، للذين يمتلكون مهارات الاستماع والفهم والتعبير الشفهي، حيث يشاركون بقصة أو حكاية شعبية أو مضمون مقروء تم سرده لهم من أحد أفراد الأسرة، ثم يعيدون روايته بأسلوبهم الخاص مع توضيح المغزى أو الحكمة، وفق المجالات التالية: رواية الحكايات والأمثال الشعبية والوقائع التاريخية الثقافية الخاصة بدولة الإمارات، رواية قصص قصائد الشعر الإماراتي «النبطي». متضمنة معايير الجودة السردية والأداء الصوتي وأصالة الرواية والقيمة الثقافية. وتأتي آخر فئة كأفضل قارئ، التي تشمل القادرين على القراءة وتقديم ملخصات للكتب ومشاركتها مع أفراد الأسرة والمجتمع من خلال جلسات حوارية وتفاعلية.