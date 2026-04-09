الدورة الــ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تُعقَد في سبتمبر

الدورة الــ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تُعقَد في سبتمبر
9 ابريل 2026 12:20

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن تأجيل الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي كان مقرراً بين 11 و20 أبريل 2026، إلى الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وجاء قرار التأجيل بعد مشاورات موسعة مع شركاء المعرض الدوليين، ودور النشر المشاركة، والجهات المختصة في الدولة، والتي تم خلالها تقييم العوامل التشغيلية واللوجستية المرتبطة بعدم انتظام حركة الطيران في المنطقة، ومشاركة الضيوف الدوليين، بما يضمن جودة الحدث وتمثيله بأفضل شكل.

ويؤكد المركز أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة الفعاليات الثقافية الكبرى، والتي تضع جودة التجربة، وكفاءة التنظيم، واستمرارية المشاركة الدولية في مقدمة الأولويات.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يُطلق مبادرة «الصورة شاهد»
"صحة أبوظبي" تمدّد تشغيل 12 مركزاً للرعاية الأولية على مدار الساعة في أبوظبي والعين

ويشمل القرار تأجيل إقامة حفل التكريم، الذي كان من المقرر أن يشهده المعرض احتفاء بالفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين.

وكانت الدورة الرابعة والثلاثون للمعرض، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2025، حققت نجاحاً بارزاً، إذ جمعت 1,400 عارض من 96 دولة، مؤكدة قدرة المعرض على جذب أبرز دور النشر، وأهم الأصوات الثقافية العالمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل
زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل
فتى باريس «الذهبي» نجم المواعيد الكبرى
فتى باريس «الذهبي» نجم المواعيد الكبرى
رحيل لامبياسي يعجل بنهاية أسطورة الفورمولا-1!
رحيل لامبياسي يعجل بنهاية أسطورة الفورمولا-1!
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في لبنان
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في لبنان
مشروع جديد بقيمة 47.5 مليون درهم يعزز إمدادات مياه كلباء بثلاثة ملايين جالون يومياً
مشروع جديد بقيمة 47.5 مليون درهم يعزز إمدادات مياه كلباء بثلاثة ملايين جالون يومياً
