التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد: تعزيز جاهزية ومرونة المجال الإبداعي

لطيفة بنت محمد خلال ورشة العمل وفي الصورة كبار الحضور (وام)
10 ابريل 2026 01:51

دبي (وام)

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نخبة من ممثلي القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، وذلك خلال ورشة عمل «مرونة القطاع الإبداعي» التي نظّمتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في متحف الاتحاد، بمشاركة قادة المؤسسات والمراكز الثقافية والتراثية والفنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دبي المتواصلة لتعزيز جاهزية القطاع الإبداعي، وترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المستقبلي، بما يواكب رؤية الإمارة ومكانتها العالمية مركزاً للإبداع والثقافة.
وأكدت سموّها أن القطاع الإبداعي في دبي يتميز بمرونته العالية وقدرته المستمرة على التكيّف مع المتغيرات، ضمن منظومة متكاملة تقوم على الشراكة وتكامل الأدوار، مشيرة إلى أن هذه المقومات تمثل أساساً متيناً لضمان استدامة القطاع ونموه.
وقالت سموّها: «في مثل هذه اللحظات تتجلّى قيمة التكاتف والشعور بالمسؤولية المشتركة، فالقوة الحقيقية لهذا القطاع تكمن في كوادره وكفاءاته، وفي قدرتهم على مواصلة البناء والتطور رغم التحديات، وانطلاقاً من رؤية قيادية استشرافية تضع الإنسان في صدارة الأولويات، نواصل العمل بكل ثقة على صون ما تحقق، وتسخير الإمكانات كافة للاستثمار في مستقبل القطاع، ومن خلال العمل المشترك والتعامل الواعي مع المتغيرات، سنعزز نمو منظومتنا الإبداعية، ونضمن استدامتها وحيويتها وريادتها للمستقبل».
وقادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الورشة، حواراً تفاعلياً بنّاءً، ناقش أبرز التحديات الراهنة، والأولويات المشتركة، وآليات التعامل مع التحولات المتسارعة، إضافة إلى استشراف الفرص المستقبلية التي يمكن أن تعزز نمو القطاع، وذلك ضمن نهج استباقي تتبناه هيئة الثقافة والفنون في دبي، يهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع الثقافي والإبداعي، وضمان استمراريته في بيئة عالمية سريعة التغير، بما يدعم تنافسية دبي في الاقتصاد الإبداعي.
من جانبها، أكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أن المنظومة الإبداعية في الإمارة تتمتع بكفاءة ومرونة عاليتين، تمكنانها من التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات.
وقالت: «تعكس ورشة (مرونة القطاع الإبداعي) النهج الاستشرافي الذي تتبناه الهيئة، وجهودها في تطوير نماذج عمل مبتكرة وصياغة حلول عملية تعزز جاهزية القطاع، فمواجهة التحديات تتطلب وضوح الرؤية والاستعداد المبكر، وهو ما نحرص عليه من خلال فهم عميق لاحتياجات القطاع، وتحويل مخرجات هذه الورشة إلى خطوات تنفيذية تسهم في استمراريته ونموه على المدى الطويل».
وأضافت: «الورشة وفّرت منصة تفاعلية جمعت المبدعين والجهات المعنية لتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على استباق التحديات، وتحويلها إلى فرص داعمة للنمو».

حافز ملهم
أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دعم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للقطاع الإبداعي في دبي، يشكل حافزاً ملهماً للمبدعين والمبتكرين، ويشجعهم على مواصلة الإبداع والمساهمة الفاعلة في تنمية المشهد الثقافي في الإمارة.
وأضاف: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص مؤسسة دبي للمستقبل على التعاون مع جميع المعنيين بالقطاع الإبداعي في دبي لتعزيز جاهزية هذا القطاع المهم للتغيرات والتحولات المستقبلية، واستعداده للفرص القادمة في ظل تزايد دور التكنولوجيا، وارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى».

مشاركة واسعة
شهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والفاعلين في المشهد الثقافي، حيث ركزت النقاشات على بناء فهم مشترك لواقع القطاع، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ووضع سيناريوهات عملية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز مرونته واستدامته.
وستسهم مخرجات الورشة في وضع خطة عمل تدعم التخطيط الاستراتيجي للصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، بما يعزز موقع الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع والثقافة.

