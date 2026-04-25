الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. نزار قبيلات يكتب: المثقف واعياً

د. نزار قبيلات يكتب: المثقف واعياً
26 ابريل 2026 01:56

يجدر بالمثقف أن يكون مشتبكاً مع الراهن والقيمي والإنساني على الدوام، فيستثيره غير المكتمل، وتؤثّر به قصص المعوزين والناجحين ويفرح لها، إذ لا يجوز أن يكون المثقف منغلقاً على ذاته، هائماً في ملكوته الخاص، بل عليه أن يمارس مسؤولية حسية تجعله دوماً في المواجهة والصدارة والمسؤولية، فمكانة المثقف سببها بداية سِعة اطّلاعه، ومقدرته على التعاطي مع ما يَعسر فهمه أو حتى تحمله، فهو وبفضل تلك المساحة الشاسعة من المعرفة والاطلاع سيظل قادراً على الإجابة والحل والتمكن، فلا يجوز مثلاً أن يكون المثقف صاحب فكر منغلقٍ على ذاته أو صاحب توجّهات غير متفاهمة والسياق الذي يفيض على الدوام بمعطياتٍ وأسئلةٍ جديدة تظهر جراء طابع الإنسان ونهجه في الحياة.
فمن يؤطّر نفسه مبكراً متّبعاً لافتراضات أيدلوجيا جامدة، فإنه حتماً سيجد نفسه - فيما بعد - على الضفة الأخرى من الحياة، فالأيدولوجيا قبل أن تتكون فكراً وبُعداً إنسانياً بعمومها هي منهجية وضعية من صنيع البشر وعلى ذلك ستبقى قابلة للتطور والتكوثر مع مستجدات غالباً ما يتم تجاوزها أو لنقل تحديثها تبعاً لسياق الحال، وهو ما يجعل الإنسان المتزمت في فكرِه مقيداً لا يمكنه أن يواكب روح العصر.
فالوعي لا يعني الإدراك هنا، بقدر ما يعني سمات أخرى كالتقبل والتّفاهم والتعايش، وهي تلك القيم التي ستكون عسيرة - على ما يبدو - عند مَن بات مُتَقوقِعاً على ذاته حبيس نفسه، يرفض التعاطي مع الآخر، فهنا سيسهل عليه نعت الآخرين بتُهم قد تطال حتى أسرته وأصدقاءه والمقربين منه، وكما ذكر أديبنا المعروف «علي أبو الريش» في مقالة سابقة له هنا في صحيفة الاتحاد، حملت عنوان «الأيدولوجيات المغلقة» فقد ذكر، إن مهمة الأيدولوجيات المغلقة تبدأ بإغلاق الفكر وتنتهي بإغلاق مضايق الحياة. نعم من يفتح الفكر وأبواب الحياة هو المثقف ذلك الذي يدرك أن الإنسان قيمة بحدّ ذاتها في حال قبل الإنسانُ الإنسانَ، وشكّل حضوره في الحياة جسراً لا جداراً فاصلاً يعزل الناس ويتهمهم ويعنّفهم، الوعي كما ذكرنا تَقبّل، لكنه أيضاً مرونة وتدبّر في الأيدولوجيات، مادام مَن وضعها وصنعها هو الإنسان ذاته، فالفكر المتجمّد لا يحيا، بل يبلى ويضمحل، ما لم ينحز للإنسانية بكينونتها وينحز إلى احترام الذوات وتقدير إنسانها، وما يحتاجه لذلك هو الوعي وحسب.
*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أخبار ذات صلة
نزار قبيلات يكتب: رواية سكوت الجوقة
د. نزار قبيلات يكتب: «الإمارات بخير».. بلاغة الجملة السياسية وبرهانها
نزار قبيلات
آخر الأخبار
جانب من زيارة القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية المستشفى الإماراتي العائم بالعريش (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
26 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
26 ابريل 2026
يتصاعد الدخان في لبنان عقب استهداف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع سكان 59 قرية بجنوب لبنان من العودة
26 ابريل 2026
صبي يجلس على قمة تل يُطل على مخيم للاجئين قرب الحدود التشادية السودانية (رويترز)
الأخبار العالمية
السودان في صدارة أشد أزمات الجوع عالمياً عام 2025
26 ابريل 2026
جندي يقف في موقعه حاملاً سلاحه خلال هجوم على قاعدة عسكرية الرئيسية في مالي (رويترز)
الأخبار العالمية
مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية
26 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©