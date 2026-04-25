«رحلة لا بد منها».. كريم معتوق وفلسفة الرحيل المجازي

فاطمة عطفة (أبوظبي)



يقدم الشاعر كريم معتوق في كتابه «رحلة لا بد منها» تجربةً شعريةً فريدة، يضطلع فيها الخيال بدور المحرك الأساسي للأحداث، حيث يتخذ من «التخدير» قناعاً فنياً يوهم القارئ بأن الراوي يستعرض تفاصيل حياته من برزخ ما بعد الرحيل. هذه اللعبة السردية المتقنة تظل محتجبةً خلف مجازات النص ولا تتكشف خيوطها إلا في الخاتمة.

الكتاب عبارة عن قصة شعرية مغلفة بطرافةٍ سوداء، تتقاطع فيها لحظات الضحك مع مشاعر الأسى، لا سيما حين يُمعن الراوي في وصف «الرحلة الأبدية»، ليفاجئ القارئ في النهاية بأن بطل النص لم يغادر الحياة، بل كان غارقاً في غيبوبة التخدير داخل غرفة العمليات. إنها قصةٌ منسوجة من خيالٍ «مُخدّر» يستنطق الذاكرة، ويسترجع الأيام الخوالي في وقفةٍ وجودية لمحاسبة الذات والآخرين.

يستهل الشاعر إهداءه بعبارةٍ لافتة: «إلى موتى يتنفّسون»، وهو إهداء رمزي يشي للقارئ منذ البداية بأن فعل «الوفاة» في النص ليس إلا مجازاً تخيلياً، فالتنفس وخفقان القلب هما الحدان الفاصلان بين الوجود والعدم. ومع تصاعد الأحداث، يتكشف للمتلقي أن الراوي كان يرزح تحت تأثير التخدير في غرفة العمليات، وأن «سردية الرحيل» لم تكن سوى حيلة فنية بليغة لإثارة التشويق واستدراج القارئ نحو عوالم النص. ويستعرض معتوق ملامح ما بعد الرحيل المفترض، بدءاً من «حفل التأبين»، واصفاً رفاقه بـ«الطيبين»، في حين يناجي ملهمه في «وادي عبقر» بلغةٍ تفيض بالزهد والانكفاء.

ويستمر معتوق في رسم مشهديات تمزج التراجيديا بالكوميديا (الكوميديا السوداء)، مستحضراً مخزوناً ثقافياً ودينياً وموسيقياً متنوعاً، فيشير إلى قصة «يأجوج ومأجوج» المستلهمة من النص القرآني، ويستدعي مقطوعة «القداس الجنائزي» (Requiem) التي وضعها موتسارت في أخريات حياته. كما لا يفوت الشاعر الإشارة إلى مغامرات الشعراء في مطاردة قصص الحب الملهمة، ذاك الحب الذي يظل طيفاً خفياً وسراً مكتوماً، محاكياً بذلك قصص العشق العذري والشعور الشبابي المتوقد.